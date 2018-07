Normas deontológicas para la comunicación se mantienen en la Ley

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se mantiene. En la normativa se establecen normas éticas y deontológicas que deben seguir los periodistas y medios de comunicación en el ejercicio profesional.

Hasta hoy, lunes 9 de julio del 2018, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea ha analizado y votado los primeros 20 artículos de la LOC. Entre ellos se decidió mantener las normas deontológicas establecidas mediante Ley.



Esta reforma, que estaría dentro del primer informe de reformas que pasaría al Pleno, está dividida en cuatro ejes. La primera se refiere a las normas referidas a la dignidad humana, luego se presentan las relacionadas con los grupos de atención prioritaria, en tercer lugar están las concernientes al ejercicio profesional y por último se considera a las prácticas de los medios de comunicación social.



Saaida Sánchez directora de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, asistió ayer a la Comisión. Ahí expuso varios de los artículos propuestos en la Ley y en las distintas reformas que se presentaron a la Comisión riñen con los estándares internacionales.



Entre esas normas está el mantener dentro de una ley las normas éticas y deontológicas que deberían ejercitarse dentro de cada medio de comunicación, según la exposición de Sánchez.



“Se presume que los medios de comunicación sustentan su en esos códigos específicos. No pueden estar expresados con términos vagos o genéricos”, señaló la representante en su intervención.



Para la legisladora Jeannine Cruz, del movimiento Creo, los medios de comunicación y periodistas deben tener dentro de su comportamiento un actuar ético. Sin embargo, considera que esto no puede estar normado en una Ley ya que el Estado puede usar estos artículos de manera subjetiva para buscar sanciones en algún momento y utilizarlo en un proceso judicial.



Aunque existen diferencias con el texto original, el primer borrador establece 11 literales en las normas éticas dedicadas al ejercicio profesional. Por ejemplo, ahí se señala que los periodistas deben respetar los presupuestos constitucionales de contextualización y contrastación de la información. También que deben abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u opiniones difundidas, abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos o también deben impedir presiones externas en el cumplimiento de su oficio.



Luego de la intervención de Sánchez, los legisladores también escucharon a Ana María Acosta, representante de la Fundación El Churo. Una colaición de 22 organizaciones presentaron sus propuestas de Entre ellas enfatizaron que los medios comunitarios pueden existir en grandes ciudades a través de la representación de diferentes sectores de la población y no solo limitarse a sectores rurales.