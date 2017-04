La creación de cuerpo civil de seguridad en el país genera preocupación 

El colegio de abogados Pichincha y el presidente Rafael Correa entraron en conflicto por la propuesta para crear un cuerpo civil que protegerá a las autoridades.

Este planteamiento está dentro del denominado Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, que el Ejecutivo lo envió a la Asamblea en el 2011 y que actualmente es analizado para el debate final.



A través de un oficio enviado a la presidenta de la Comisión de Soberanía de la Asamblea, María Augusta Calle, el presidente del colegio, Ramiro García, pidió que, “por inconstitucional, inconveniente y lesivo a las estructuras de protección de los derechos humanos” se elimine la iniciativa para crear el Servicio de Protección Público.



“La creación de un cuerpo de seguridad armado, al margen de las Fuerzas Armadas y de la Policía, adscrita además a una Secretaría de Estado, sin duda contraría todo estándar de protección a los DD.HH., así como abre la puerta para la utilización de estos grupos armados para reprimir a la ciudadanía”, señala el presidente del gremio.



Correa dijo que todo es una distorsión encabezada por el Colegio de Abogados de Pichincha, que “lamentablemente han traicionado su vocación gremial y se ha convertido en un espacio más de politiquerías sobre todo por parte de su presidente, un politiquero bastante conocido”.



El Jefe de Estado señaló que el Código trata de organizar el servicio de protección de las altas autoridades. “En estos momentos al Presidente los protegen las FF.AA. y algunas veces hay equipos mixtos con la Policía. Nuestros soldados no están preparados para eso. Se rompe con su formación; salen muchas veces de sus misiones fundamentales, pasan años viajando con el Presidente, pero están preparados para otras cosas. Están formados para enfrentar a los enemigos no para tratar con los ciudadanos”.



Por eso, el Mandatario dijo que ha presentado un proyecto para crear este Servicio Civil de Protección para autoridades, “civil pero armado y preparado para ello, preparado para tratar con los ciudadanos, que sepan cómo actuar en caso de emergencia, cómo evacuar al Presidente, dónde llevarlo”. Aseguró que el cuidado será no solo al Presidente de la República, sino al Vicepresidente, a las familias de las altas autoridades. “Esto no es otra cosa que el modelo norteamericano y de muchos otros países; es el famoso servicio secreto”.



En el documento enviado a Calle, García recuerda que “estructuras como el servicio secreto de los Estados Unidos o de Alemania son constituidas como agencias federales que responden además a una estructura federal del Estado”.



El coronel en servicio pasivo, Alberto Molina, observa el artículo 170, numeral 7 del proyecto. Según el oficial retirado, allí se dice que el Servicio de Protección puede “solicitar apoyo de la Policía o de las Fuerzas Armadas, cuando se presuma que el riesgo para el protegido es alto y sea necesaria la coordinación con dichas instituciones”.



Cuando se presenten esos casos, el nuevo cuerpo de protección liderará las actuaciones. “Es decir que las Fuerzas Armadas y la Policía se subordinarán al mando de un civil”, señala el oficial retirado.