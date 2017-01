Ley que permite al Gobierno recuperar lo invertido en obra pública se aprobó

Con 75 votos a favor, 13 en contra y un blanco se aprobó la Ley para la Eficiencia de la Contratación Pública, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se dio la mañana de este miércoles 11 de enero de 2017.

En esta normativa se incluyó la denominada contribución especial de mejoras por obra pública a cargo del Gobierno central o municipios, que deberán pagar los contribuyentes cuyo inmueble esté cercano a una obra pública como un intercambiador, escuelas del milenio y demás.



En la Ley, que fue remitida por el Ejecutivo en septiembre del 2014, se explica que la recaudación se efectuará cuando concluya la obra.



El valor a recaudar no podrá superar el 50% del beneficio generado por la obra pública.

En la reunión no se dieron intervenciones de parte de los asambleístas. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

De esta manera, si las viviendas costaban USD 100 000 antes de que el Gobierno construya un puente y luego de terminarlo los precio de los predios beneficiados suben hasta USD 110 000, la plusvalía generada será de USD 10 000 por cada vivienda. Pero la contribución que se fije para cada propietario no podrá superar el 50%, es decir, USD 5 000.



La contribución por mejoras es un mecanismo tradicionalmente cobrado por municipios, aunque no todos recaudaban este rubro.



La sesión del Pleno del miércoles duró alrededor de 15 minutos y se centró en la votación del proyecto de ley. En la reunión no se dieron intervenciones de parte de los asambleístas. Se argumentó que el debate ya se hizo en una sesión anterior realizada la última semana de diciembre.