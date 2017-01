Leonardo Orlando: ‘Hay la presunción de que Odebrecht ocultó ingresos’

Entrevista a Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas

El 9 de enero usted aseguró que presentará una denuncia contra la empresa brasileña Norberto Odebrecht por posible defraudación tributaria. ¿Cómo está ese tema?

Anuncié varias cosas. Se requirió información a tres empresas del Grupo Odebrecht (que operan) en el Ecuador. El plazo se vence hoy (ayer). Esa información (todavía) no nos la proporcionan.



¿Qué pidieron?



Pedimos expresamente que nos diga en qué períodos fiscales ocurrieron (los aparentes beneficios económicos que originaron el pago de USD 33,5 millones a funcionarios ecuatorianos), porque de la información que hemos revisado no advertimos que esos beneficios económicos estén en sus declaraciones.



¿Qué puede pasar con la compañía si no presenta esta información?

​

Las normas establecen una clausura, que se mantendrá hasta que se cumpla con la obligación de informar.



¿Qué significaría en la práctica eso?



No pueden tener ninguna actividad económica mientras estén clausuradas.



Por el lado de la Fiscalía, ¿qué se ha hecho?



Bueno, informaremos a la Fiscalía lo que se denomina una ‘noticia criminis’, sobre todo lo relacionado a los incumplimientos tributarios que hemos detectado.



¿Qué han detectado?



Hemos tenido glosas en las que no se han justificado pagos por honorarios profesionales y también relación con empresas presuntamente instrumentales o fantasmas.



¿Nexos con firmas fantasmas? ¿Qué significa eso?



Son 18 000 contribuyentes que habrían incurrido en compras de facturas en más de 500 empresas (fantasmas) y el monto de esas facturas asciende a los USD 2 300 millones, entre el 2010 y 2016. Odebrecht sería uno de los presuntos consumidores de ese tipo de facturas y tendrá que ser investigado eso.



Pero esas presunciones son graves. ¿Conoce esto la Fiscalía General?

​

Mientras nosotros no les informemos, la Fiscalía está cumpliendo su rol.



¿Pero no deberían informar esto ya?



Sí, estamos dentro de este proceso global. Odebrecht es uno de los 18 000 contribuyentes. Entonces vamos a informar con la mayor oportunidad posible, pero es algo que requiere todo el sustento legal y lo vamos hacer con total responsabilidad.



Pero por qué se empieza a investigar recién ahora. En el 2008 ya se hablaba de ciertas presunciones...



Hemos auditado por varios períodos fiscales (a Odebrecht). Nadie nos puede cuestionar que no se le ha controlado. Ha habido juicios que hemos ganado, perdido, pero hemos agotado todas las instancias administrativas. Y ahora, obviamente, cuando hay la propia declaración de un representante de la empresa que señala haber obtenido beneficios ilegítimos, nosotros, como administración tributaria, tenemos que actuar. Pero por los riesgos normales de empresas que contratan con el Estado, a Odebrecht se la ha controlado permanentemente.



¿Cuál ha sido el comportamiento tributario de Odebrecht en el país?



Hemos encontrado riesgos en múltiples ocasiones.



¿A qué se refiere cuando habla de riesgos?



Riesgos que terminan en una glosa y dice tienen que pagar impuestos. O la organización no acepta un gasto o dice que le imputan ingreso no declarado. Tenemos procesos y expedientes voluminosos de todo lo que se ha controlado. No es de ahora.



¿Puede haber lavado?



Hay la presunción de la utilización de empresas instrumentales o fantasmas, ocultamiento de ingresos. Todo lo que encontremos lo reportaremos a las autoridades.



¿Qué han dicho los directivos de Odebrecht?



Están preocupados. Dijeron que iban a consultar a su casa matriz respecto de los requerimientos del SRI y que van a hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir. Esperemos que cumplan hasta el último plazo.



¿Cuándo el SRI va a asistir a la Fiscalía?



Será en los próximos días. Debemos presentar informes debidamente soportados, de hechos concretos. Y eso lo estamos culminando.



¿Le parece que la investigación está yendo de forma lenta en el país? En otros países, como Perú, parecería que avanza más rápido todo este tema.

​

Esa es su apreciación. Aquí se hizo, a pocos días de haberse conocido la denuncia, un allanamiento en Guayaquil. Esa información está en cadena de custodia y deberá ser procesada. Pero ¿cómo sin nombres, irresponsablemente, se dice que hay personas involucradas con montos de USD 33,5 millones?



Pero el mismo Presidente ha sacado nombres de quienes supuestamente están involucrados…



Bueno, nosotros estamos investigando en el ámbito de nuestras competencias.



¿No es adelantarse demasiado al lanzar nombres, como lo han hecho los legisladores María José Carrión, Cristian Viteri o el presidente Correa?



Debe preguntarles a ellos. Yo solo puedo responder por mis actuaciones. Yo lo que le puedo decir, de manera firme y decidida, es que el señor Presidente, de manera personal, en este y otros casos como el de Petroecuador, se está preocupando de que se investigue y se aclare la verdad. Nosotros tenemos esas directrices y la convicción de hacerlo.



Su trayectoria.



Es economista por la Universidad Técnica de Manabí y tiene estudios en Chile y España. Ha sido director de Gestión Tributaria y subdirector de Cumplimiento Tributario.



Su punto de vista. Odebrecht ha sido controlada permanentemente por el SRI. Se han detectado ‘riesgos’ en varias ocasiones. Espera la respuesta de la empresa.