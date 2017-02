Lenin Moreno dice que los votos de Viteri, Moncayo y Espinel están regresando a Alianza País

Lenín Moreno, candidato presidencial de Alianza País (AP), aseguró este jueves 23 de febrero del 2017 que le “alegra ir a una segunda vuelta” electoral con su adversario de Creo, Guillermo Lasso. Y afirmó que en la contienda le ganará con más de dos millones de votos.

Durante una entrevista televisiva en RTS en Guayaquil, el oficialista aseguró que en esta segunda etapa tendrá nuevamente la oportunidad de “seguir abrazando a los ecuatorianos”, de “volver a escucharlos” y recoger las inquietudes de quienes no votaron por su propuesta.



Moreno explicó que no ganaron en primera vuelta porque gran parte del electorado eligió otras alternativas como Cynthia Viteri (PSC), Paco Moncayo (ID) e Iván Espinel (Compromiso Social).

No obstante, el candidato de la lista 35 afirmó que los sufragios de ellos fueron de AP y que “ahora están regresando” a su favor y cree que no apoyaran a Lasso.



“La patria no puede ser el botín de una persona que le ha hecho mucho daño al Ecuador, me refiero al botín político y no al botín económico, no quiero acusar a nadie de ello. Ellos exiliaron a dos millones de ecuatorianos, generaron el feriado bancario (…)”.

Pero en la entrevista, Moreno apuntó los dardos contra el líder de la lista 21. Dijo que no participará en un debate sino en un diálogo en el cual serán únicamente los dos frente a frente.



“Señor Lasso ya no va a poder valerse mañosamente de las redes para injuriarme a mí y a mi familia, ya no va a poder hacerlo porque sabremos que fue usted. Ahora sabemos que usted ha contratado a dos o tres injuriadores internacionales para que nos ofendan. Ahora sabemos que es usted, jamás le he tocado a usted, jamás le he tocado a su familia”.

También se diferenció de él al asegurar que con la Misión Manuela Espejo ayudó a personas con discapacidad y sus familias. “¿Usted cuándo lo hace? Como dijo el abogado (Jaime) Nebot falso, falsamente, porque usted ni siquiera saludaba a sus empelados en el ascensor y por eso le cuesta tanto trabajo abrazar a los ecuatorianos”.



En el espacio de entrevista, Moreno reiteró varias de sus propuestas de campaña como el incremento del bono de desarrollo humano en hasta USD 150, la generación de empleos y la construcción de 191 000 viviendas.



Sobre la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la demora del escrutinio de la dignidad de binomio presidencial indicó que interpondrá acciones porque hubo “ineficiencias en contra nuestra”. Sin embargo, aclaró que no será contra el organismo electoral sino contra las personas que “manejaron mal” algunas juntas.