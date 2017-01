Lenín Moreno visitó un mercado en el sur de Quito

El postulante presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, visitó este miércoles 4 de enero del 2017 el Mercado Municipal de Chiriyacu, en el sur de Quito. El político pidió a los comerciantes votar por él en los comicios, pero también por los candidatos de Alianza País, el próximo 19 de febrero.

Argumentó que la razón por la que los ecuatorianos deben escogerlo en las elecciones es porque cuando fue Vicepresidente ya trabajó por el país y no falló a las personas con discapacidad, área de la que estuvo a cargo.



También indicó que sus propuestas son reales, porque está seguro de que va a ganar. "Si estuviese pensando en perder podría ofrecer cualquier cosa. Podría decir que voy a subir los sueldos al triple o que voy a dar tres millones de empleos. Pero como sé que voy a ganar debo preocuparme de lo que digo".



Pidió a los medios de comunicación que mejoren su labor. Criticó que el martes pasado en el lanzamiento de su candidatura en el Albergue San Juan de Dios, los reportes no recogieron su recorrido sino su aclaración de que no recibió dinero por las charlas que dio a funcionarios públicos en el 2013.



Insistió en sus proyectos Mis mejores años y Misión ternura, mediante las cuales se propone entregar una pensión y un seguro social gratuito a las personas de la tercera edad y brindar atención integral a los recién nacidos en sus primeros 1 000 días.



La agenda de Moreno de este miércoles se completará con un almuerzo desde las 13:00 en el sector de La Magdalena. Mientras que en la tarde visitará el parque Excombatientes del 41.