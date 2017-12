Lenín Moreno inicia visita a España con un encuentro con emigrantes

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, llegó hoy, domingo 17 de diciembre del 2017, a Madrid para iniciar su primera visita fuera del continente americano desde que asumió el cargo en mayo, con una intensa agenda que incluye encuentros con la comunidad ecuatoriana en España, con el jefe del Gobierno Mariano Rajoy y con el rey Felipe VI.

La agenda oficial del Mandatario comienza hoy con su participación en el Día Internacional del Migrante en el Consulado de Ecuador en Madrid.



La situación de los 140 000 ecuatorianos que viven en España (casi medio millón, contando los que tienen doble nacionalidad) es uno de los puntos centrales en el viaje de Moreno. La parte institucional de la visita se abrirá mañana lunes, 18 de diciembre del 2017.



El Presidente ecuatoriano será recibido por el rey Felipe en el Palacio de la Zarzuela y luego por Rajoy en la Moncloa. Luego habrá un almuerzo en el Palacio Real.



El martes, Moreno participará en una tribuna informativa de debate en la Casa de América y se reunirá en el Municipio de Madrid con la alcaldesa Manuela Carmena, que le entregará la Llave de Oro de la ciudad.



El Mandatario clausurará finalmente un encuentro empresarial hispano-ecuatoriano en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).



Moreno viaja a España con el objetivo de reforzar los vínculos bilaterales y la cooperación, interesarse por la situación de los migrantes en España e impulsar que la Unión Europea suprima el requisito de visado Schengen que se exige desde 2003 a los turistas ecuatorianos, detalló la Embajada en Madrid.



La visita quedó también marcada por la situación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, que ha venido apoyando el plan independentista en Cataluña que abrió una crisis sin precedentes en España.



"Somos muy respetuosos con la soberanía de cada pueblo. No queremos intervenir bajo ninguna circunstancia respecto a la situación de Cataluña", dijo Moreno sobre esa polémica en una entrevista publicada este domingo por el diario El País.



"Le hemos recordado al señor Assange que no tiene por qué intervenir en la política ecuatoriana porque su estatus no se lo permite. Intervenir en la política ecuatoriana ni en la política de nuestros países amigos. No tiene derecho a hacerlo y se ha comprometido a eso", añadió.



Madrid planteó ya la cuestión en diversas ocasiones al Gobierno ecuatoriano, que en noviembre advirtió a Assange de que no podía realizar declaraciones o actividades que afecten las relaciones internacionales del país.