Presidente Lenín Moreno convocó a la militancia de Alianza País a no caer en provocaciones ni en el juego de la ruptura

El presidente Lenín Moreno convocó a la militancia de Alianza País (AP) a "cerrar filas para continuar luchando juntos por el nuevo Ecuador en unidad, con transparencia, compromiso y la pasión" que siempre han puesto a la Revolución Ciudadana.

El Jefe de Estado se dirigió la noche de este miércoles 2 de agosto del 2017 a los militantes del oficialismo a través de un un video difundido en redes sociales.

"Frente a cualquier adversidad y a cualquier diferencia política nuestra posición siempre es la convocatoria a la unidad y más unidad", señaló en el video de 2:53 minutos y grabado en su despacho.



Esto ocurrió horas después de que el vicepresidente Jorge Glas emitiera un comunicado en el que critica a Moreno y le recordó que ambos fueron elegidos por la mayoría de ecuatorianos para continuar los cambios que inició el "líder Rafael Correa".



Glas también señaló que seguiría trabajando y no dejará sus funciones, tras las expresiones el Mandatario quien dijo que tomaría secesiones en los supuestos casos de corrupción cuando el nombre de Glas fue mencionado en unos audios del caso Odebrecht.



El expresidente también lo cuestionó por supuestos pactos con el 'bucaramato'.



Moreno recordó esta noche que "para avanzar con nuestra revolución, consolidar los logros y corregir lo que se deba corregir. Para eso es fundamental cumplir con nuestro plan de gobierno y el Plan Toda una Vida" con los que AP ganó las elecciones.



Según el Presidente, diálogo y la recuperación de un amplio apoyo social a la revolución "no implican claudicaciones ni entreguismos, peor reparto del poder político a la manera de la vieja partidocracia".



Señaló que no cederá de luchar por la ética en la política, respetando la independencia de poderes y firme en la erradicación de la pobreza.



"Ustedes, queridas y queridos militantes han sido el corazón y el motor de este proceso, han garantizado los triunfos electorales y ustedes la estabilidad democrática. Su presencia, su acción, su compromiso con el país y con su Gobierno es ahora más necesario que nunca", dijo el Mandatario.



En su mensaje, Moreno dijo que es el momento de hacer una "reflexión política de toda la militancia, sin caer en la provocación ni en el juego de la ruptura, la complicidad y peor el encubrimiento. Siempre sí, a la diversidad de opiniones, siempre sí al afecto y hermandad entre nosotros. Revolucionar la Revolución debe ser siempre el propósito permanente".



"Siempre apuntar más alto, soñar en grande, hacer todo mejor. Les convoco a cerrar filas para continuar luchando juntos por el nuevo Ecuador, en unidad, con transparencia, compromiso y pasión que siempre le hemos puesto a esta Revolución", concluyó.



Video: YouTube, cuenta: Somos PAIS TV