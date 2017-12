Moreno dijo que 'siente' la situación de Glas y subraya autonomía de la Justicia

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, opinó este martes 19 de diciembre del 2017 sobre distintos temas coyunturales del Ecuador y de España, en Madrid.



Moreno, de visita oficial en España, intervino este martes en la Tribuna EFE-Casa de América, donde planteó que se podría propiciar un "diálogo más amplio y profundo", tras constatar preocupado que existe "bastante confrontación" en el proceso electoral catalán.



El "problema" sobre Cataluña es que todo se ve desde el punto de vista histórico, "hablando demasiado del pasado", cuando sería "mejor" hacerlo sobre el futuro, consideró.



Cataluña celebra el próximo día 21 elecciones, convocadas por el Gobierno de España después de cesar al Ejecutivo regional tras la declaración ilegal de independencia del 27 de octubre.



El presidente ecuatoriano comentó este asunto ayer, lunes, con el rey Felipe VI y con el Jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y pidió que se deje de hablar tanto de las cosas nefastas que ocurrieron antes para mirar al futuro. "Haría bien España en ver menos el pasado y ver más hacia el futuro", reiteró.



No obstante, evitó entrar en el fondo de la cuestión, pues cada cual tiene derecho a resolver sus problemas, dijo, sin que otros tengan el derecho a intervenir en sus asuntos.



Preguntado por Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, Moreno dijo que el Gobierno ecuatoriano ha sido "generoso" con él.



En correspondencia, Ecuador no le permite que opine sobre cuestiones políticas de este país o de terceros amigos.

Assange ha sido muy activo en redes sociales contra las autoridades españolas durante el proceso independentista catalán.



Moreno 'siente' la situación de Jorge Glas



Lenín Moreno manifestó sentir la situación procesal de su vicepresidente, Jorge Glas, aunque subrayó que se trata de respetar la autonomía del sistema judicial.



Glas, el pasado 13 de diciembre, fue condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita en la trama de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht protagonizó en Ecuador.



Moreno reconoció que es "delicado" hablar de la situación del Vicepresidente: "todos lo sentimos, pero la Justicia ejerce su tarea".



El Jefe de Estado no se pronunció acerca del futuro de Glas, cuyo abogado dijo la semana pasada que no piensa renunciar al cargo, aunque Moreno le retiró hace meses sus funciones.



El Presidente se mostró partidario de aplicar "cirugía mayor" a los casos de corrupción, lo que consiste, explicó, en dejar que las instituciones del Estado hagan su tarea, sin intervenciones externas.