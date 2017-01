Lenín Moreno se reunió con jóvenes en la Casa de la Cultura

El candidato oficialista, Lenín Moreno cumplió agenda en Quito. Este 25 de enero del 2017 se organizó el 'Encuentro Nacional Juvenil', en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión.

Ahí se colocaron pantallas gigantes en lugares estratégicos. La antesala fue la presentación artística de Fausto Miño. Luego inició el conservatorio con 7 jóvenes ecuatorianos que representaron simbólicamente a los 7 candidatos que, según el oficialismo, no han hablado con este sector social.



A las 19:15 intervino el candidato por la vicepresidencia Jorge Glas. Después ingresó Moreno y fue recibido con gritos, chiflidos y con un auditorio de pie. Su discurso fue dirigido hacia los jóvenes y dijo que no aceptó el debate presidencial, organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil que se hizo hoy mismo porque van hablar del pasado, con los que hicieron nada por la patria y que no es momento para la confrontación sino para la unión.



Con respecto a la educación señaló que en su plan de gobierno se incluye dar incentivos de USD 1 800 para terminar el bachillerato. Con respecto a la economía aseguró que la expectativa es crecer un 1,7%. Otra propuesta fue dirigida hacia los adultos mayores, la idea es implementar una pensión mensual para ellos y que el seguro social sea gratuito, además de que tengan un “sepelio digno sin que les cueste un centavo”.



En temas como la educación superior, Moreno tiene previsto la construcción de cuarenta universidades tecnológicas. La protección de las semillas y la seguridad alimentaria es otro tema que preocupa a la comunidad indígena. Glas dijo que la genética de las semillas y su modificación es un proceso de innovación para que en una hectárea se produzca el doble.



Movimientos como Jóvenes de la Patria (JPP) y el Instituto Tecnológico Superior Luis A. Martínez (agronómico) de Tungurahua mostraron su apoyo al binomio de Alianza País. El evento se transmitió por Facebook y por la página web oficial de Moreno. Se tiene previsto que mañana, jueves 26 de enero, viajen a Los Ríos para conversar con los agricultores de la provincia.