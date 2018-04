Lenín Moreno encabeza gabinete Social, de Hábitat y Seguridad en Guayaquil

El presidente de la República, Lenín Moreno, encabeza la tarde de este viernes, 6 de abril del 2018, el gabinete Social, Hábitat y Seguridad. La reunión se efectúa en el Gobierno Zonal, en el norte de Guayaquil.

Al lugar llegaron varios ministros y secretarios de Estado. Una de ellas fue Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social.



A su llegada, antes de las 12:30, comentó que en la reunión abordarían temáticas relacionadas al Plan Toda una Vida, entre ellas Casa para Todos, Misión Ternura, Más Desarrollo y Menos Pobreza y Mis Mejores Años.



"Es como una valoración de las misiones que se vienen ejecutando en el marco del Plan toda una Vida", dijo.



La Ministra reaccionó a la reducción del 10% del presupuesto en el Ministerio, como anunció días atrás el Presidente. Refirió que no habrá recorte de personal en su Cartera de Estado, pero que "hay disposición de hacer espacio fiscal" para priorizar el trabajo de las misiones.



También acudió a la reunión la ministra de Industrias, Eva García. Ella comentó que el plan económico presentado va en la línea de mejorar la productividad que incluye a la vivienda, que se constituye en Casa para Todos.



A la cita acudió Alexandra Ocles, secretaria nacional de Gestión de Riesgos. Ella contó que su Secretaría no desaparecerá. "Es un proceso que se está discutiendo. En principio la Secretaría de Riesgo sigue, es un tema constitucional", añadió.



Hasta las 13:45 no se dieron más declaraciones del Primer Mandatario o miembros del Gabinete sobre lo acordado en la reunión.