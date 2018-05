Moreno regresó antes a Ecuador, tras investidura de Alvarado y encuentro con Varela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno regresó la noche del martes 8 de mayo del 2018 anticipadamente a Ecuador después de participar en la investidura de su nuevo colega costarricense, Carlos Alvarado, oportunidad en la que se reunió con el panameño Juan Carlos Varela.

Moreno, que horas antes pidió la dimisión de todo sus ministros, anticipó su regreso en unas horas, según la Secretaría de Comunicación (Secom) "debido a que se canceló una de las actividades que tenía prevista cumplir en horas de la tarde en Costa Rica".



La llegada estaba prevista para la noche, a las 20:15 locales (2:00 GMT). La Secom adelantó que "no hará declaraciones" de ninguna índole.



Durante horas de la mañana del martes, a través del secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, el Primer Mandatario pidió a todos sus ministros que le presenten la renuncia con motivo del final de su primer año de mandato.



"El Presidente de la República me ha solicitado pedir la renuncia de todos los miembros del Gabinete nacional. Esto responde a que el 24 de mayo se cumple un año de Gobierno y el Presidente de la República quiere evaluar a los ministros y a partir de eso comenzar un nuevo año de Gobierno", manifestó Roldán en una rueda de prensa.



Moreno participó el martes en la ceremonia de transmisión del Mando Presidencial de Costa Rica, en la que Alvarado asumió el mando para el período 2018-2022.



El Jefe de Estado ecuatoriano, quien estuvo acompañado e este viaje por su esposa Rocío González, y la canciller María Fernanda Espinosa, felicitó al nuevo mandatario y "el respeto al orden democrático" en Costa Rica, según el comunicado.



Por su parte, Alvarado agradeció la presencia de sus colegas y se comprometió a respetar la democracia y trabajar por su ciudadanía.



En la ceremonia también acudieron como invitados los mandatarios de Bolivia, El Salvador, República Dominicana y representantes de más de 80 delegaciones internacionales.



A lo largo de la jornada el Presidente ecuatoriano tuvo una reunión bilateral con el presidente panameño, Varela, de la que no ha trascendido más información de que esta se celebró en el Teatro Nacional.