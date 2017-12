El presidente Lenín Moreno dice que Correa 'es un opositor más'

El presidente Lenín Moreno abordó varios temas de la actual coyuntura política ecuatoriana, durante una entrevista con diario El País de España. La publicación del encuentro se realizó este domingo 17 de diciembre del 2017, en el portal digital del medio español.

La entrevista se realizó en días previos al viaje oficial que el Primer Mandatario hizo a Europa. El encuentro se dio en el Palacio de Carondelet.



La publicación inicia con un recuento de las diferencias entre Moreno y el expresidente Rafael Correa. Además, el Jefe de Estado habla de su proyecto, las diferencias con la gestión anterior, la interferencia de Julián Assange en la crisis en Cataluña y su lucha contra la corrupción, entre otros temas.



Lenín Moreno al ser preguntado sobre posición opositora de Rafael Correa respondió: “El principal opositor es la falta de reactivación económica, la inmensa deuda que nos dejaron, la cantidad de obras inconclusas. El más grande opositor es la pobreza, el desempleo, es la desmotivación y la confrontación. El ciudadano Rafael Correa es un opositor más. Nada más”, minimizó el Jefe de Estado ecuatoriano.

Al abordar el tema de la consulta popular, que impulsa el Ejecutivo y que se realizará el próximo 4 de febrero del 2018, mencionó que no está de acuerdo con las reelecciones. “Una reelección indefinida ya se convierte en una dictadura disfrazada de democracia”.



La pregunta ha sido cuestionada por una de las facciones del movimiento oficialista, Alianza País, que se ha autodenominado 'correísta'. El tema incluso fue parte de una denuncia que hizo el exconsejero de Moreno, Ricardo Patiño, y el expresidente ante la OEA.



En ese tema, el Primer Mandatario volvió a referirse a su antecesor y dijo que conoció a “otro Rafael Correa que estaba muy deseoso de transformar el Ecuador. Pero luego ese deseo de perpetrarse en el poder hace que se piense más en las próximas elecciones que en el futuro del país...”, opinó.



En el diálogo con El País, Moreno aseguró que no conocía las actividades que estaba realizando el vicepresidente Jorge Glas cuando lo eligió como su compañero de fórmula y candidato a la Vicepresidencia del Ecuador. Actualmente el Segundo Mandatario fue sentenciado a 6 años de cárcel por el delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht.

“Yo lo escogí como candidato, no conocía estas actividades que se estaban realizando. Ha habido corrupción, mucha corrupción, se ha dicho indebidamente que ese fue el Gobierno más honesto del Ecuador. No lo fue. Eso no significa que los pasados fueran mejores, la corrupción ha sido una tónica permanente en la historia del Ecuador", afirmó.



Anteriormente Moreno abordó el mismo tema con el diario ABC de España. El pasado 14 de diciembre, manifestó que “lastimosamente, parecería que el presidente (Rafael Correa), más de una ocasión, hacía la vista gorda (sobre la corrupción), porque estaba pensando no en el país, sino en la próxima elección”.