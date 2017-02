Moreno se prepara ante una eventual segunda vuelta contra Guillermo Lasso

El presidenciable por Alianza País, Lenín Moreno, continúa a la espera de los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). La opción de la lista 35 se prepara para una eventual segunda vuelta en contra de Guillermo Lasso, candidato por Creo.

La tarde del martes 21 de febrero del 2017 participó de un conversatorio con periodistas radiales en la sede de campaña, en el norte de Quito. Moreno señaló que no se adelantará a dar opiniones hasta no conocer los resultados oficiales. Sin embargo, adelantó que ha conversado con otras tiendas políticas para hacer frente a Lasso en caso de ser necesario. El resultado de los acuerdos los informará hasta el jueves 23 de febrero.



Si existiese el llamado a una segunda vuelta, Moreno recorrería el país. Además mantendría el mismo formato de campaña que utilizó en la primera vuelta. “Me encanta escuchar a la gente, incluir. Poner el oído al piso”, dijo.



Guillermo Lasso retó a Moreno a mantener un debate semanal mientras dure el tiempo de la posible segunda vuelta. Ante esto, el candidato oficialista señaló que no sería de su agrado ver la cara de su contrincante cada siete días. También mencionó que él pondría las condiciones en caso de que se de un encuentro.

“Si hay una segunda vuelta, yo dialogaré no debato. Entiendo que ha visto muchísimos debates . Es una forma de mentir a la gente… no es racional. Propongo diálogo, un conversatorio como lo hicimos en diario EL COMERCIO. Nunca aceptaré una invitación a ofendernos”.



Señaló que según cifras que manejaron desde el inicio de la campaña política, el candidato de oposición con menos probabilidades de ganar sería Lasso. Comparó la situación actual cuando participó junto con Rafael Correa en la contienda contra el binomio encabezado por Álvaro Noboa.



La mayoría alcanzada, preliminarmente, en la Asamblea, le serviría en caso de llegar a Carondelet y eso le permitiría gobernar con consensos, añadió. Uno de los puntos que dio mayor énfasis fue el combate a la corrupción. Entre sus objetivos sería iniciar un proceso para juzgar a “los corruptos de ayer y a los corruptos de hoy” y recuperar los bienes mal habidos.



Esta tarde, el presidenciable irá a Manabí para agradecer a la gente por el apoyo en las urnas. Condenó los mensajes de políticos que criticaron a los manabitas en estas elecciones. En esa provincia el binomio de Alianza País sobrepasó por el triple a su inmediato seguidor.