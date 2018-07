Lenín Moreno insta a promover políticas para personas con discapacidad

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno defendió este martes, 24 de julio del 2018, en Londres la necesidad de "implementar políticas públicas solidarias" para las personas con discapacidad, durante su intervención en la I Cumbre Global sobre Discapacidades.

Moreno, quien se desplaza en silla de ruedas y que visita estos días el Reino Unido, insistió en la importancia de "situar la discapacidad en el discurso de los derechos humanos y no en el paradigma de lo médico".



"La discapacidad se evidencia en el momento en que las barreras del entorno evitan la participación plena y efectiva de esas personas en la sociedad", declaró durante su discurso en el recinto empresarial Here East, ubicado en el Parque Olímpico Reina Isabel, en el este de Londres.



El mandatario denunció el abandono de las personas con discapacidad a lo largo de la historia, al tiempo que valoró los esfuerzos emprendidos en los últimos años por parte de gobiernos y organizaciones.



"Si bien hemos superado en gran medida los estigmas, el enfoque médico sigue estando por encima de lo social. Es una situación de discriminación que debe desaparecer", insistió en el foro, organizado por los Gobiernos británico y keniano por y la Alianza Internacional de Discapacidad.



Desde su llegada a la vicepresidencia de Ecuador en 2007, Moreno ha emprendido acciones dedicadas a mejorar la vida de las personas con discapacidad, un objetivo que se ha convertido en un "pívot de la gestión pública del país".



"No debemos soportar la desidia, el olvido, la inclusión y el maltrato sufrido por los olvidados de entre los olvidados, como los llamamos nosotros", demandó el ahora jefe de Estado.



En este marco, el presidente ecuatoriano realizó un recorrido histórico de su carrera política para informar acerca de las diferentes medidas tomadas dentro de su Gobierno y de la ONU, donde ocupó el cargo de enviado especial sobre Discapacidad y Accesibilidad.



"La suscripción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad no puede quedar en letra muerta, debe traducirse en políticas públicas en todos los países", insistió el mandatario, que utiliza una silla de ruedas a causa de un disparo sufrido en 1998.



"Aspiramos a que el Gobierno proteja especialmente a los más vulnerables", dijo Moreno, al tiempo que mencionó algunas de las acciones llevadas a cabo durante su gestión, como el plan Toda una Vida o el programa Casa Para Todos.



Antes de su intervención, el secretario del Ministerio de Trabajo y Protección Social de Kenia, Ukur Yatani; la presidenta de la Red Latinoamericana de la Alianza Internacional de Discapacidad, Ana Lucía Arellano; y la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional en el Reino Unido, Penny Mordaunt, abrieron la cita haciendo énfasis en las políticas dedicadas a la inclusión de personas con discapacidad.



Asimismo, la primera ministra británica, Theresa May, a pesar de no encontrarse en el evento, anunció a través de una pantalla un nuevo plan global para la tecnología asistencial.



Este "programa millonario mejorará las condiciones de vida de medio billón de personas con discapacidad" para 2030, según explicó May en su intervención.