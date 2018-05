Cuatro ejes para analizar el primer año de Lenín Moreno 

LEA TAMBIÉN

La reactivación económica es el eje principal de la planificación del Gobierno de Lenín Moreno para su segundo año. Al final de su Informe a la Nación, anunció los principales puntos de la reforma económica que entregó a la Asamblea y que deberá aprobarse en máximo 30 días. En lo político enfatizó la lucha contra la corrupción y anunció un proyecto para recuperar el dinero perdido por medio de ilícitos en contra de la administración pública. También seguirá con los planes sociales a través del plan Toda Una Vida.

Más transparencia y plan para recuperar lo robado



El presidente Lenín Moreno señaló que no quiere ser el mejor presidente de la historia del país, que no le interesa. Sin embargo, dijo que quiere que “nuestras instituciones sean las mejores de la historia, que funcionen libres, autónomas, sin injerencia de nadie”.



En su discurso, de al menos 75 minutos, agradeció a las funciones del Estado, “que están cumpliendo con sus tareas”. Y ofreció la consolidación de entidades transparentes, autónomas y plenamente democráticas.



Moreno mantuvo la línea de su discurso de inicio del mandato, de que devolverá el poder a la ciudadanía, a través del diálogo y de las consultas populares, cada vez que sea necesario.



Pidió a sus ministros que sigan con el diálogo, porque no es un sitio al que se llega sino es un camino que se transita diariamente y es su obligación conversar con todos los ecuatorianos y con todos los sectores.



No dejó de enfatizar en que durante el gobierno anterior hubo sobreprecios en determinadas obras, como la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y de las carreteras. “Me indigna, me indigna el caso más escandaloso de corrupción que es la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, cinco veces y no cumplieron con la repotenciación”.



Anunció que próximamente el Ejecutivo presentará el proyecto de ley de extinción de dominio, con lo cual se busca que los bienes y recursos producto del narcotráfico, corrupción, lavado de activos u otros delitos similares se reviertan al Estado en compensación por el daño.



Además, ordenó a todos sus ministros que, en un plazo de 15 días, deben transparentar en sus páginas web todos los procesos, contrataciones y nombramientos bajo su responsabilidad.



Al finalizar su intervención, enumeró una serie de ofrecimientos amplios para su segundo año, como la reactivación productiva, el trabajo fecundo y conjunto entre todos los sectores. Así como luchar más fuerte por la igualdad, la justicia, la inclusión y la solidaridad.



Aceptó que algunos de estos puntos tomarán tiempo, pero no descansará hasta que “se haya devuelto todo lo robado”.

Gustavo Isch

Estratega político y titular de Estratégika Comunicaciones



El informe se asemejó a la estrategia política que definió este año, impulsando una transición democrática. La gestión de Moreno

no se explica sin todo el camino recorrido para desar­mar la estructura tejida por el correísmo en la década pasada. Por eso es importante la recuperación de la institucionalidad y el combate a la corrupción. El mensaje que atravesó el discurso es que es un gobierno de todos.

Cinco incentivos para las empresas, en el proyecto



Tras un año de Gobierno, ayer el presidente Lenín Moreno presentó el proyecto de ley para implementar el programa económico que anunció en abril pasado.



El documento entregado a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, dijo,refleja la promesa de ajustar los gastos y contiene incentivos tributarios para atraer inversión y fomentar la producción. En esta línea, Moreno mencionó cinco beneficios, cuatro tributarios y uno para facilitar el acceso al crédito.



El primero que mencionó fue la exoneración del pago del impuesto a la renta por ocho años a las empresas que hagan nuevas inversiones en Quito y Guayaquil. Si las inversiones se hacen en el resto de ciudades la exoneración será por 10 años.



Para las nuevas microempresas y “las que inviertan en el país” también ofreció exoneración del pago de impuesto a la renta, pero durante tres años.

El Mandatario además mencionó otros dos incentivos que ya se habían anunciado en abril: la eliminación del anticipo al impuesto mínimo y la eliminación gradual, desde el 2019, del impuesto a la salida de divisas.

Sin embargo, enfatizó que este último incentivo se aplicará, “dependiendo del desempeño de la economía”.



Para los emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria, el programa propone un fondo de garantía para acceder a créditos que beneficiará a unas 250 000 personas.



Con este programa, Moreno prometió fortalecer al sector productivo y, como lo hizo alinicio de su Mandato en mayo del 2017, insistió en que durante su Gobierno se fortalecerá al sector privado.



Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, mencionó que los incentivos anunciados ayer dan cuenta de que finalmente se están instrumentando las propuestas que salieron de los diálogos con el sector productivo.



Según el ministro de Finanzas, Richard Martínez, el proyecto también contiene normas de prudencia fiscal. Moreno no detalló cuáles, pero admitió que en su primer año de gobierno tuvo que conseguir deuda por más de USD 14 000 millones.

Marcos López

Analista y exmiembro del Directorio del Banco Central del Ecuador



En su discurso, Moreno dejó pendientes temas económicos importantes que todos esperábamos, como el monto de la deuda y las políticas que se implementarán para manejar el alto endeudamiento.



Hizo un repaso por algunas cifras económicas alcanzadas, pero no fueron trascendentales, faltó sustancia.



Los incentivos que se anunciaron son útiles, pero no habló de políticas económicas claras.

Moreno ofrece corregir la desatención en la frontera



Durante el informe a la Nación, el presidente Lenín Moreno se refirió a la violencia desatada en la frontera norte y dijo que el Gobierno ha dado “todo el apoyo” a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por su trabajo en la protección ciudadana.



Este caso y el efecto de las drogas en el país lo resumió en cinco párrafos. Entre otras cosas sostuvo lo siguiente: “¡Gracias hermanos uniformados! ¡Todos debemos aplaudir su magnífica labor! El pueblo los abraza y les agradece por sus acciones, especialmente durante los últimos meses, por los sucesos que se presentaron en la frontera con Colombia”.



El Jefe de Estado aseguró que la seguridad en esa zona no es solo un tema militar y policial.



Por eso, con los gobiernos locales se coordinan programas de vivienda, salud, educación, empleo y productividad.



De hecho, Esmeraldas tiene poco acceso al agua y al alcantarillado, registra el mayor desempleo en la frontera norte, el acceso de la gente al sistema financiero es bajo. Además, el personal de salud se resiste a laborar en las zonas limítrofes.



“¡La frontera ha sido desatendida y vamos a corregir ese error con determinación y celeridad!”, manifestó Moreno.



También expresó las condolencias a los familiares, amigos y colegas de los uniformados y periodistas que han sido atacados y asesinados entre marzo y abril pasados.



Con relación al plagio de Katty Vanessa Velasco y Óscar Villacís, confirmado el 17 de abril, el Primer Mandatario sostuvo que no cesarán en hacer todos los esfuerzos para traerlos de vuelta. “¡Jamás duden de que nuestro empeño está en garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos!”. Ellos siguen en manos del Frente Óliver Sinisterra.



En otra parte de su discurso, Moreno indicó que la droga es una peste mundial. Según sus datos, en este año de Gobierno se incautaron 85 toneladas de narcóticos. “Esto quiere decir que 48 millones de dosis no llegaron a las calles. Hemos evitado que la vida y el futuro de cientos de miles de niños y jóvenes, se vean truncados por los criminales del narcotráfico”.

Gral. Ernesto González

Exjefe del Comando Conjunto de FF.AA.



Veo que está demasiada reducida (la presentación sobre la frontera). Lo que me llama la atención es la primera parte, cuando dice: “le dimos todo el apoyo a las FF.AA. y Poli­cía”. Las Fuerzas Armadas no están bien para cumplir su misión. Una cosa es el respaldo y el apoyo moral. Pero para que sean el escudo protector, las FF.AA. deben estar armadas y equipadas, porque no solo es cuestión de buena voluntad.

Un vuelco en el enfoque de la educación bilingüe



En pocos minutos, Lenín Moreno enumeró buena parte de su agenda en el área social. Pero no logró estructurar un discurso que lo diferencie del énfasis puesto en educación por su antecesor, hasta que mencionó un punto: la creación de la Secretaría Técnica Intercultural Bilingüe.



El anuncio, esperado y reclamado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tiene varias implicaciones. Para entenderlo hay que voltear páginas hasta el 2009. Por Decreto se borró la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (Dineib). Y se pidió al Ministerio de Educación unificar el currículum para las escuelas, urbanas y rurales.



Para unos será volver a construir un país aparte, hasta excluyente. Para otros, que los indígenas, desde su mirada y necesidades, recuperen el control de su educación. Además de ese anuncio, hubo otra confirmación que responde a los reclamos del sector indígena.



El Presidente se comprometió ayer a conformar la Universidad Pública Amawtay Wasi. El centro privado dejó de funcionar desde noviembre del 2013, por no pasar el examen del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior. En la reforma a la LOES se toca el punto.



Otro tema en el que el Régimen ha marcado distancia con la década pasada es sobre la violencia contra los niños. Moreno tomó las palabras de su ministro de Educación, Fander Falconí, sobre “cero tolerancia”.



En relación a casos de abuso sexual, criticó que se haya descuidado tanto el ambiente educativo años atrás. Entre el 2014 y el 2018, el sistema educativo recibió 2 763 denuncias por violencia sexual contra alumnos.



Ayer, como hace un año, Moreno volvió a mostrarse en contra del femicidio, aunque sin nombrarlo. Habló del machismo y puso en manos de las madres la tarea de educar a los hijos, pues las “mujercitas tienen derecho a elegir”. Pese a esa visión sin mayor enfoque en prevención o justicia de ayer, en este año el Ejecutivo impulsó la aprobación de la Ley contra la violencia a la mujer y el 15 de este mayo emitió su reglamento.