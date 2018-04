Lenín Moreno a familiares de equipo periodístico: ‘Procederemos a encauzar el pedido de conformar una comisión’

LEA TAMBIÉN

La noche del lunes, 16 de abril del 2018, el presidente Lenín Moreno se refirió a la situación de la frontera norte, el asesinato del equipo periodístico de EL COMERCIO (secuestrado el 26 de marzo en Mataje) y los dos años del terremoto de 7.8 grados que afectó sobre todo a Manabí y Esmeraldas. Lo hizo durante su espacio televisivo El Presidente Informa.

En relación a la solicitud de transparencia, hecha por los familiares de las víctimas, sobre el manejo de protocolo en el secuestro del fotógrafo Paúl Rivas, del conductor Efraín Segarra y del periodista Javier Ortega, el Primer Mandatario dijo: “Procederemos de inmediato a dialogar -mañana mismo- y encauzar este legítimo pedido de conformar una comisión”.



Al respecto, el Jefe de Estado dio a conocer que los ministros encargados de este proceso “tienen un plazo de 10 días” para detener al responsable del denominado frente Óliver Sinisterra. El grupo disidente de las FARC es investigado por el asesinato y secuestro del equipo periodístico de este Diario.



Durante el enlace, Moreno hizo un llamado a la unidad y mencionó las problemáticas de la situación de los pueblos que limitan con Colombia: “fronteras descuidadas con poblaciones que han sido desamparadas, en zonas marcadas todavía pro la exclusión, el abandono y la desidia”. El Presidente ofreció “trabajar más en esas zonas por educación, por salud, por inclusión, producción, empleo, seguridad”.



Al referirse a las acciones de su Gobierno dijo que “la historia nos juzgará, nos señalará si cometimos errores, pero demostrará que siempre dijimos la verdad porque recibimos positivamente las críticas constructivas”.



En su informe semanal, Lenín Moreno se pronunció sobre el terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, que sacudió la Costa del Ecuador el16 de abril del 2016. Al cumplirse este lunes dos años de ese fenómeno, el Jefe de Estado manifestó que el país admira a Manabí y Esmeraldas, provincias más afectadas por el sismo, porque “han escrito páginas de valentía y tenacidad” al reconstruir sus vidas.

"Ecuatorianos:



Hace dos años, un 16 de abril, el país tembló y de esa tragedia surgió —una vez más— la constatación de la entereza y la solidaridad de la que somos capaces los ecuatorianos.



Mensajes optimistas escritos en latas de atún y cartas solidarias llenaron de esperanza a nuestros compatriotas damnificados.



Bomberos, policías, médicos, militares, estudiantes y voluntarios se jugaron la vida entre los escombros para rescatar a sus compatriotas.



Los pueblos afectados de Manabí y Esmeraldas han reconstruido sus vidas, están haciéndolo, y el resto del país los admira, porque han escrito extraordinarias páginas de valentía y tenacidad.



Con esa muestra de solidaridad, con ese valor y esa capacidad de unidad, cualquier enemigo que se enfrente a nosotros debe tener bien claro que no puede vencernos. Que cuando los ecuatorianos nos unimos y nos proponemos vencer la adversidad ¡vencemos! ¡La historia lo demuestra! y lo saben.



Saben que no pueden doblegarnos, saben que no pueden atemorizarnos, saben que siempre venceremos, porque nuestra victoria no depende de discursos efusivos, ni se basa en amenazas, ni en calumnias. Jamás pasará por abandonar nuestros valores.



Fuimos, somos y seremos un país de paz. ¡Vamos a vencer!, con ahínco, con decisión, con unidad y con perseverancia. Con la verdad. Uno puede equivocarse, es verdad, pero nunca mentir. Tenemos que hacerlo con la ética, con la justicia, con la equidad. Siendo fuertes e incorruptibles. No se puede negociar la paz con los asesinos. ¡La paz de Ecuador no se negocia!

Frontera norte



Compatriotas luchamos por saber la verdad, pero la verdad ha superado la imaginación. Al sinnúmero de actos atroces de corrupción se suman fronteras descuidadas con poblaciones que han sido desamparadas, en zonas marcadas todavía por la exclusión, el abandono, la desidia.



Por eso debemos estar más unidos que nunca, no solo defendiendo la soberanía y la paz, sino trabajando más en esas zonas por educación, por salud, por inclusión, producción, empleo, seguridad, construyendo el país que ustedes y nosotros anhelamos.



Un país donde nadie se quede atrás, un país donde todos nos esforcemos porque nuestras familias e hijos tengan paz y tengan seguridad. El terrorismo y el narcotráfico no tienen cabida en el Ecuador que estamos construyendo.



La historia nos juzgará, nos señalará si cometemos errores, pero demostrará que siempre dijimos la verdad, porque recibimos positivamente las críticas constructivas. Y jamás podrá decir que hemos cedido ante los corruptos, peor ante los asesinos.



Hoy, con las acciones terroristas tenemos mártires, tenemos héroes y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para no perder ni un solo ecuatoriano más.

Secuestro y asesinato de tres compatriotas



Con respecto a la solicitud de transparencia, por parte de familiares, procederemos de inmediato a dialogar -mañana mismo- y encauzar este legítimo pedido de conformar una comisión.



Vamos a transformar la angustia en esperanza, el temor lo transformaremos en valentía y el revés lo transformaremos en victoria. ¡El país nos necesita unidos! Siempre nos faltarán siete, pero quedamos 16 millones de ecuatorianos unidos.



Y en nombre de: Efraín Segarra Abril, de Paúl Rivas Bravo, de Javier Ortega Reyes, Luis Alfredo Mosquera Borja, Jairon Steeven Sandoval Bajaña, Sergio Jordan Elaje Cedeño y Wilmer Arnol Alvarez Pimentel, encontraremos la fuerza para combatir a los delincuentes.

Ecuatorianos, estos últimos 19 días vivimos una de las pruebas más tristes de nuestra historia reciente.



Hicimos todos los esfuerzos policiales y militares especializados para traer a nuestros hermanos de regreso a casa. Detuvimos acciones ofensivas y abrimos de inmediato posibilidades de acuerdo, en el marco que nos permite la ley.



Contamos incluso con el apoyo de la Iglesia. Pero no estaba -de acuerdo a lo que vemos ahora-, no estaba en los planes del narcoterrorismo devolverlos con vida.



¿Qué debemos hacer como nación de paz? Luchar, luchar denodadamente por todos los medios y con toda nuestra capacidad hasta derrotarlo y capturar al responsable de esta tragedia, el narcotraficante alias “Guacho”.



Los ministros encargados de este proceso tienen un plazo de 10 días para cumplirlo. ¡Tengan la seguridad de que lo vamos a lograr!

Solidaridad con Ecuador



El mundo entero se ha solidarizado con nosotros y son muchas las naciones que nos ofrecen su ayuda y experiencia. Las aceptaremos con todo nuestro reconocimiento, pero afianzando siempre nuestra soberanía que es indefectiblemente irrenunciable.



Gracias compatriotas, porque en medio de este imponderable dolor, se han levantado voces de apoyo y de consejo más allá de cualquier diferencia ideológica o política. Voces que apuestan a que un Gobierno que es de todos, también es un Gobierno de unidad.



¡Vamos a vencer!



Hoy el dolor hace renacer esa unidad. Es hora de erradicar la disputa y el denuesto para encontrar puntos de convergencia hacia la paz, hacia la equidad, hacia la inclusión.



Nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional han dado muestras, a lo largo de la historia, de su eficiencia, capacidad, y compromiso. ¡Ya lo harán nuevamente! En esta guerra contra el narcotráfico vencerán nuestros valores.



Estén seguros que jamás dejaremos de ser un territorio de paz. Nos lo debemos, se lo debemos a nuestras familias, se lo debemos a nuestros hijos.



Tengan la certeza compatriotas de que, unidos por la paz, unidos contra la corrupción, ¡vamos a vencer!".