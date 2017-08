Lenín Moreno ofrece tomar decisiones sobre casos de corrupción

El presidente Lenín Moreno habló brevemente en el Palacio de Carondelet, antes de una reunión con representante de los gobiernos provinciales dentro de su proceso de diálogo, este 2 de agosto del 2017.

Adelantó que por ahora no se referirá a lo que está ocurriendo alrededor del vicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios mencionados en supuestos casos de corrupción de Odebrecht.



"No me voy a manifestar, voy a tomar decisiones sí, pero no me voy a manifestar. ¿Que si tengo una opinión personal? Claro que la tengo, pero un Mandatario tiene que ser honesto en cumplir con la tarea de dejar que cada función se exprese independientemente".



Me han preguntado -agregó- por qué no defiendo o por qué no atacó, por ejemplo, a un integrante de mi Gobierno que está siendo objeto de severas acusaciones por parte de la oposición o por parte de gente que está interesada en ello.



"Les he dicho sería una traición a mi propio concepto de que debe haber libertad para que cada función cumpla con la tarea que la Constitución y el pueblo le ha asignado".



Según el Mandatario su palabra podría exculpar a una persona que es culpable "porque la persona que tiene a cargo una función podría interpretar que mis ideas y criterios es el dictamen a favor o en contra", dijo.



También asegura que en su "nuevo concepto de revolución" el Mandatario no envía dictámenes. Según él, su Gobierno está empeñado en el rescate de los ideales: las manos limpias los corazones ardientes y las mentes lúcidas.



"Es vedad que en un periodo los elementos suelen desgastarse... pero ahora es cuando para expresarse con libertad sin ningún miedo. Yo sí quiero que mi Gobierno sea el más honesto de la historia".



Horas antes, el presidente Rafael Correa había hecho varias publicaciones en su cuenta de Twitter en las que alertaba sobre la posibilidad de que el partido de Gobierno desaparezca si calla ante lo que él considera una traición.