Lenín Moreno tiene pendientes en agenda 32 ofertas de campaña

Lenín Moreno tuvo 66 días de campaña, entre la primera y la segunda vueltas. En esos días, en medio de sus discursos, dio a conocer al menos 32 ofrecimientos.

Se comprometió a construir hospitales, universidades, carreteras y a subir el monto del bono de desarrollo humano (BDH). También, a reducir el impuesto al valor agregado (IVA) e incrementar el número de institutos de formación.



En lo relacionado con lo económico estarán las principales dificultades que tendrá el nuevo Presidente. Esto porque las ofertas, en su mayoría, requieren de una inversión económica que se debe gestionar.



Un ejemplo es la propuesta de subir el BDH. El analista económico Alberto Acosta Burneo recuerda que el presupuesto de este programa el año pasado fue de USD 670 millones, lo que significó una disminución teniendo en cuenta que en el 2013 fue de USD 1 000 millones.



Y esto responde -explica- a que en estos años la realidad económica del país ha cambiado, en parte por la caída de los precios del petróleo y el aumento del gasto público. “Moreno recibe un Gobierno con cuentas desequilibradas y un déficit anual alto”.



Añade que si el Gobierno quiere cumplir estos ofrecimientos, que tienen un tinte social, tendrá que buscar una forma de pagarlos. Descarta que los ingresos petroleros logren subir lo suficiente y que se opte por reducir gastos en el aparato estatal. Incluso, otra de las ofertas de Moreno fue de no hacerlo sino de crear más plazas en este sector.



De esta manera, asegura, solo queda agrandar la deuda del país, lo que da un poco de tiempo pero, no solucionará el problema de fondo. La otra alternativa podría ser generar nuevas reformas tributarias para mejorar los ingresos que financien los planes.



En los temas sociales, las principales ofertas tienen que ver con educación, como la creación de varias universidades; y atención a grupos prioritarios. Es decir, niños, adultos mayores, personas con discapacidad…



Germán Rojas, exintegrante del Consejo de Educación Superior, cree que será difícil cumplir con las ofertas de creación de universidades públicas. Recuerda que actualmente las 33 instituciones con esta calidad se financian a través del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo) con USD 1 000 millones.



Incluso -agrega- si se trata de institutos técnicos superiores, para su creación deberá existir una reforma legal para establecer el fondo de financiamiento para su funcionamiento, de manera que no se afecte a las instituciones actuales. Otro factor que le preocupa es el vinculado con la docencia.



Junto a estas reformas a la educación superior que el presidente electo deberá hacer para lograr sus ofertas del ramo, él propuso expedir otras normas y reformas como a la Ley de Comunicación.

​

Santiago Basabe, catedrático de Flacso, cree que en esta parte es en la que menos inconvenientes tendrá el nuevo Gobierno, teniendo en cuenta que el bloque oficialista seguirá teniendo mayoría en la nueva Asamblea.



Sin embargo, cree que la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo dependerá mucho de los operadores políticos que Moreno nombre, específicamente en la Secretaría de la Política, que debe ser el nexo entre los dos poderes.



“Ahí debe estar gente con experiencia, pero al mismo tiempo con una visión moderada de la política”, dice. Explica que se requiere que esta persona ceda en ciertas cosas ante las bancadas minoritarias de la oposición, de manera que crezca el diálogo político en el país. Algo similar con el frente económico.



Precisamente en estos días - luego de la proclamación del ganador por parte del Consejo Nacional Electoral- Moreno está enfocado en conformar su gabinete ministerial. También, en la transición con el Gobierno saliente, que ha levantado información sobre el estado en el que queda el país.



En lo que respecta a la seguridad social, Moreno habló de tres ofertas: aumentar al 100% la cobertura de amas de casa no remuneradas, subir la pensión del seguro campesino y entregar una pensión a los adultos mayores que no han cumplido con las fórmulas de jubilación.



Víctor Hugo Villacrés, exdirector del IESS, dice que para el primer tema lo que se requiere principalmente es una campaña masiva para convocar la afiliación, ya que en este caso es voluntaria. Y que esta no tendría un impacto inmediato en las finanzas de la entidad, ya que este tipo de seguro no tiene acceso a la cobertura médica sino solo de pensiones. Lo mismo aplica para el aumento en el seguro campesino.



Mientras que para entregar una pensión a personas no jubiladas debería ser el Estado el que se haga cargo de pagarlas ya que terminan siendo un subsidio, y caso contrario eso afectaría la estabilidad financiera del Seguro Social, comentó el especialista.