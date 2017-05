Lenín Moreno pule los nombres de su Gabinete ministerial 

Con una renovación de su compromiso de ser el Presidente del diálogo, Lenín Moreno recibió ayer, 16 de mayo de 2017, la credencial electoral.

Ese documento lo acredita como Primer Mandatario del Ecuador, a partir del próximo 24 de mayo, cuando el presidente saliente, Rafael Correa, le entregue el poder.

“Busquemos siempre la verdad, pero huyamos siempre de aquellos que creen haberla encontrado”, dijo Moreno, al anunciar que el suyo va a ser el Gobierno de la diversidad.



Ese principio forma parte del discurso de apertura al diálogo que ha llevado Moreno, desde que resultó electo el pasado 2 de abril. Eso ha sido recurrente en sus, al menos, 14 apariciones públicas en el país y en la información que difundió sobre cuatro reuniones privadas.



Lo repitió también en sus visitas a Perú y a Colombia, en donde se comprometió a continuar trabajando en los gabinetes binacionales, para reforzar las relaciones entre Ecuador y sus países vecinos.



Ese planteamiento de apertura al diálogo forma parte de los parámetros para conformar su Gabinete ministerial. La secretaria de Gestión de la Política, Paola Pabón, confirmó que hoy, 17 de mayo, se llevará a cabo el primer taller de trabajo entre algunos de los integrantes del nuevo Gabinete, en la Casa de Campaña de Moreno, en el norte de Quito. Aunque explicó que la única persona autorizada para revelar los nombres de quienes serán los nuevos ministros es él mismo.



“Estamos a horas de conocer, de boca del presidente Moreno, quienes lo integrarán. Lo importante es que se está consolidando el equipo de trabajo, que vaya asumiendo ya la transición; por lo tanto, creo que estamos en la hoja de ruta que él estableció”, dijo Pabón, al salir de la ceremonia de entrega de credenciales a Moreno y a su compañero de fórmula, Jorge Glas, en el salón del Exsenado, en el Palacio Legislativo.



A la reunión asistieron asambleístas, miembros del Alto Mando Militar y de la dirección de la Policía Nacional y ministros en funciones, como Ricardo Patiño.



Llegaron, además, otros miembros del equipo del pró­ximo Presidente, como Eduardo Mangas, cabeza de su comité de transición, del que también forma parte el asambleísta Pabel Muñoz; ambos par­ticiparon de un brindis en el vestíbulo principal de la Asamblea Nacional.



Este último aseguró que esa tarea se está realizando sin inconvenientes y de manera fluida con el equipo designado por el presidente Correa, encabezado por Sandra Naranjo, titular de Senplades.



Muñoz tampoco quiso divulgar la lista de nuevos ministros. Sin embargo, explicó que lo más importante es recordar los compromisos hechos en campaña y anteponer los acuerdos programáticos a los coyunturales. Por ello, según dijo, no importan los nombres sino los criterios de selección.



El primero es que los elegidos para cada cargo tengan conocimiento de sus respectivas áreas, para poder implementar el plan de Gobierno. En ese sentido, los nuevos ministros deben estar “en pleno acuerdo y convencimiento sobre el programa”, explicó Muñoz.



El segundo es una apertura política para contar con las personas adecuadas, que estén en un “espectro cercano” a los principios de Alianza País. Pero el legislador aclaró que en ningún caso el movimiento “debe ser sectario”. Así que la idea es incluir personas que representen a los sectores con los que han hablado: gremios, sindicatos, sector privado, etc.



En el grupo de 74 asambleístas hay figuras cercanas a Moreno. Sin embargo, no está claro si alguno de ellos abandonará su curul para sumarse al Gabinete. Al respecto, Muñoz señaló que eso ocurriría solo en un caso excepcional y que, de todas formas, la definición estaría en manos de Moreno.



“Muchos de los compañeros tenemos la plena convicción de que si fuimos elegidos por la gente, la responsabilidad primera es responder a esa ­representación de la gente”, aclaró el asambleísta.

La entrega de credenciales a Moreno estuvo a cargo de Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, quien defendió la transparencia de los comicios del 19 de febrero y del 2 de abril, y rechazó las críticas y acusaciones sobre un supuesto fraude.



Lo mismo hizo Patricio Baca Mancheno, titular del Tribunal Contencioso Electoral, quien dio el discurso de apertura, luego de que la esmeraldeña Karla Kanora interpretara el Himno Nacional del Ecuador. “Prefiero, mil veces, esta imperfecta democracia a una buena dictadura”, dijo Baca Mancheno.



La entrega de la credencial al vicepresidente reelecto, Jorge Glas, estuvo a cargo de Nubia Villacís, vicrepresidenta del Consejo.



En contexto

