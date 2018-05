Moreno dice que él no decidió otorgar la nacionalidad ecuatoriana a Assange

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno habló sobre la postura del Gobierno frente a la situación de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, durante una entrevista con la periodista Jenny Pérez del canal alemán Deutsche Welle, este martes 29 de mayo del 2018.

En ese encuentro con la reportera alemana, el Primer Mandatario dijo que "la decisión de dar la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange no fue mía, fue de mi canciller María Fernanda Espinosa. No fue lo más adecuado, pero yo lo respeto".



El Jefe de Estado se refirió así a la decisión de conceder la nacionalidad ecuatoriana al fundador de Wikileaks. El pasado 11 de enero del 2018, la canciller María Fernanda Espinosa informó que Julian Assange solicitó la naturalización al Gobierno el 16 de septiembre del 2017. Casi tres meses después, el 12 de diciembre de ese año, el activista la obtuvo bajo las consideraciones de la Constitución y la Ley de Movilidad Humana.



La nacionalidad de Assange fue uno de los recursos que empleó la Cartera de Relaciones Exteriores para solucionar la situación del australiano. Luego de concederla, el 20 de diciembre la Cancillería solicitó al Reino Unido que le otorgue el estatus de agente diplomático en la Embajada en Londres. Pero fue denegado al día siguiente. En ese entonces, la Ministra agregó que la solicitud de estatus diplomático "era una opción que estábamos explorando para darle una protección adicional al asilado".



Las personas pueden obtener la nacionalidad ecuatoriana cuando hayan nacido en el país andino y por naturalización. El artículo 261 de la Constitución dice que será competencia exclusiva del Estado central "la nacionalización de extranjeros".



Lenín Moreno abordó el tema sobre Assange después de cuatro meses de que se conociera el proceso de su nacionalidad y se desmarcó de la estrategia. "No fue lo más adecuado, pero yo lo respeto", dijo a la reportera de la televisión alemana.

Anteriormente, el pasado 22 de enero, el Presidente ecuatoriano sostuvo que dejó en libertad a la ministra María Fernanda Espinosa para buscar una solución. Ella optó por la naturalización de Assange y la posibilidad de que Reino Unido lo considere diplomático para que pueda dejar la Embajada.



A inicios de año, el Mandatario reconoció que las cosas no resultaron como la Cancillería lo planificó y se dejó un “problema latente (...) Siempre es bueno recordarle a la ciudadanía que es un problema que heredamos. Yo he estado permanentemente reclamando al señor Julian Assange que debe ajustarse a las normas de un asilo. Él firmó, en el último mes, un acuerdo de que no va a volver a intervenir en la política ecuatoriana, ni en la política de los otros países", mencionó en enero.



Sin embargo, el incumplimiento del último punto por parte del activista motivó a que el Gobierno le quitara la conexión a Internet a finales de marzo, a raíz de unos pronunciamientos en materia política que Ecuador consideró que le perjudicaban en sus relaciones exteriores.



Actualmente, Ecuador decidió retirar la “seguridad adicional” en la Embajada en Londres para Assange, después de que se conociera que el gobierno de Rafael Correa habría montado un costoso sistema de protección, según una investigación periodística de The Guardian.