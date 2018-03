Moreno sobre Maduro: Debe ir a  Cumbre de las Américas 'para decirle qué está marchando mal, frente a frente'

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, dijo que la situación de Venezuela debe ser un tema que se debe abordar con Nicolás Maduro, en la Cumbre de las Américas "frente a frente". El Jefe de Estado de Ecuador cree "que hay presos políticos" en ese país, por lo que ve al encuentro internacional como una oportunidad para expresar las inquietudes de la región.

Esas declaraciones las dijo el Primer Mandatario durante una entrevista que mantuvo con la cadena internacional CNN en Chile, la noche del sábado 10 de marzo del 2018. Moreno se encuentra de visita en ese país, para asistir a la investidura de Sebastián Piñera.



El el programa televisivo, Moreno habló sobre la crisis venezolana y ratificó que Maduro debe ser invitado a la Cumbre de las Américas, en donde la comunidad internacional puede manifestarle, los cuestionamientos sobre la forma de ejercer la democracia y el manejo de la economía en Venezuela.



El pasado 15 de febrero, el gobierno de Perú retiró la invitación enviada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que asista a la octava Cumbre de las Américas. El encuentro se celebrará en Lima el próximo 13 y 14 de abril del 2018 y contará también con la participación del jefe de Estado de los EE.UU., Donald Trump.



La carta de la notificación de Perú fue firmada por la canciller peruana, Cayetana Aljovín, tras lo cual Maduro ha respondido que llegará a Lima "llueve, truene o relampaguee". La respuesta venezolana motivó que la primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz, le responda que él "no puede entrar ni al suelo ni al cielo peruano... porque no está siendo bienvenido".



Pese a esa negativa del Gobierno peruano, Moreno insistió en que se debe invitar a Venezuela. "Es el foro internacional donde debemos hacer ese tipo de posiciones (...) se lo voy a decir al presidente (Nicolás) Maduro ahora, que estoy pidiendo al presidente (Pedro Pablo) Kuczynski que lo invite a la Cumbre de las Américas", pues consideró que en el encuentro de alto nivel los mandatarios deben expresarle los cuestionamientos "frente a frente".



Al ser consultado sobre el comportamiento de Nicolás Maduro en Venezuela dijo: "creo que esa democracia está con bastantes aristas que hay que pulir (...) y quiero decirle pero personalmente (...) Me preocupa cuando una democracia tiene muchos muertos, detenidos políticos. Cuando se observa ciertos casos como, por ejemplo, el caso de Óscar Pérez me empiezo a preocupar, o cuando hay casi un millón de desplazados. Es una democracia de la que hay que preocuparse (...). Es por eso que, donde corresponde, que es un foro internacional hay que decirle al presidente qué es lo que nosotros pensamos qué está marchando mal y los efectos que pensamos que tiene una democracia", enfatizó el Jefe de Estado ecuatoriano.



Sobre la violación de los derechos humanos dijo: ¿Si en Venezuela se violan los derechos humanos?, yo creo que sí (...) creo que hay presos políticos" afirmó.



Respecto a la política internacional, uno de los temas que no pasó desapercibido en la entrevista fue sobre el cambio de mando en Chile.



El Primer Mandatario ecuatoriano al referirse a Sebastián Piñera dijo que “lo veo una persona muy bien intencionada, con muchos deseos de hacer mucho bien al país”; y de Michelle Bachelet, manifestó que la considera como “una mujer buena honesta, transparente. Que siempre está pendiente de los sectores más sensibles de la sociedad”.​