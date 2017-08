USD 395 millones generarían las medidas de austeridad

Entre USD 369 millones y 395 millones en un año pudiera recaudar el Gobierno con tres de las ­cuatro medidas de austeridad planteadas la noche del lunes 7 de agosto de 2017.

El presidente Lenín Moreno, en su enlace de radio y televisión, indicó que la situación económica del país requiere decisiones de ajuste que están vinculadas con la venta de activos y reducción de salarios.



La Pro forma 2017 contempla ingresos por venta de activos de USD 95 millones hasta el cierre del presente año.



Entre las medidas anunciadas por el Jefe de Estado están la reducción del 10% del salario a los funcionarios públicos en el nivel jerárquico superior. En esa categoría están ministros, viceministros, subsecretarios, entre otros.



Según Raúl Ledesma, titular de la Cartera de Trabajo, la reducción se aplicará a 7 242 funcionarios, lo que representa USD 34 millones anuales.



La escala de remuneración mensual para estas personas, según el Acuerdo Ministerial 40, del 25 de febrero del 2015, va de entre USD 2 115 a 6 261, aunque existen diferencias dependiendo de si pertenecen a empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados.



Miguel García, directivo de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), explicó que no solo los jerárquicos tienen sueldos altos, sino trabajadores de entidades que manejan temas especializados, en las que la escala de servidores públicos regular alcanza hasta 20 grados, con remuneraciones superiores a USD 2 000 por mes. Consideró que estos rubros también deberían ser revisados.



Para Cristian Cisneros, director de la Cámara Nacional de Pequeños Empresarios (Canape), un efecto positivo de las acciones de austeridad es que permitirán al Gobierno contar con mayores recursos que pueden ser inyectados en la economía. El efecto negativo podría ser que el recorte salarial afecte al consumo.



El Gobierno también anunció que venderá los bienes inmuebles de Inmobiliar. El dinero que se obtenga de esa operación será invertido en el programa Casa para Todos, para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país.



El director de Inmobiliar, Nicolás Issa, indicó ayer que 333 bienes están listos para salir a la venta por un monto de USD 107 millones. Y apresurará la venta de otros 300 bienes valorados en USD 200 millones.



Inmobiliar, explicó Issa, es la administradora de todos los bienes del Estado y tiene a cargo unos 18 000. Unos se pueden vender y otros no.



Entre los inmuebles que se venderán están terrenos, oficinas, parqueaderos, edificios coloniales, entre otros.

Moreno también anunció que venderá uno de los dos aviones que usa la Presidencia para el desplazamiento de las máximas autoridades, y los autos de lujo del Gobierno.



Se trata de aeronaves que fueron adquiridas en USD 28 millones y 50 millones, aunque no se ha determinado todavía cuál se venderá.

Inmobiliar informó que tiene a su cargo 30 automotores de lujo, que saldrán a la venta.



Para Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CQC), junto a estas medidas es clave que se baje el gasto corriente. Este gremio propone un plan de ajustes que incluye la focalización del subsidio a los combustibles, lo que permitiría un ahorro de unos USD 300 millones.



Otra propuesta del gremio es reducir la nómina del Estado y de gastos operativos entre el 5% y el 10%. También plantean impulsar las Alianzas Público Privadas para que parte de la inversión pública esté a cargo de la empresa privada.

La Pro forma 2017 presupuestaria contempla gastos totales por USD 28 371 millones.



De ese monto, el 68% corresponde a gastos corrientes, como salarios de la burocracia, pago de subsidios a los combustibles, intereses de deuda y otros rubros destinados al normal funcionamiento del aparato estatal.



Para Wilson Araque, director del Área de Gestión de la Universidad Andina, son positivas las señales de ahorro del Gobierno; sin embargo, se necesitan acciones estructurales para bajar el gasto y el déficit. Cree que debe haber financiamiento menos costoso.

El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, indicó ayer, 8 de agosto, que aún no hay un informe sobre el impacto de todas las medidas de ajuste, pero que “el valor exacto se sabrá al final del período fiscal”, en diciembre.