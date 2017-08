Lenín Moreno: ‘Lastimosamente ingeniero Jorge Glas, el dedo apunta cada vez más hacia usted’

El presidente de la República, Lenín Moreno, explicó la tarde de este 4 de agosto del 2017 en Guayaquil que le quitó las funciones al vicepresidente Jorge Glas por una carta ofensiva que no “merece el comportamiento de un compañero”.

En los bajos del edificio del Gobierno zonal, desde una tarima, el Jefe de Estado se dirigió a un grupo de simpatizantes. En su intervención, de cerca de 22 minutos, cuestionó la actitud de Glas.



“¿Ustedes alguna vez me vieron ofender al ingeniero Jorge Glas? Nunca. Y de repente aparece después de que empiezan las indagaciones a acercarse muchísimo más a él, de repente aparece una carta ofensiva, a mí me sorprendió, ese momento francamente pensé que inclusive era falsa, una carta de ese tipo de puede permitirse un Presidente de la República”.



Moreno recordó que el pueblo eligió un presidente y un vicepresidente y que a éste último no se lo puede dejar sin su puesto a no ser que haya una sentencia de los organismos correspondientes.



Agregó que no se puede tolerar la grosería y que él no determinará si es culpable o no porque eso lo determinará “ahora sí de forma independiente, no como estaba ocurriendo antes”- de forma independiente las funciones que corresponden.



“Lastimosamente ingeniero Jorge Glas, lastimosamente el dedo apunta cada vez más hacia usted. Lo único que hace ese tipo de comportamiento es corroborar lo que se está planteando”, anotó.



El Presidente, sin embargo, dijo que no acusa a nadie, pero que tiene su criterio personal “de esa persona” respecto a si es o no corrupta, porque lo conoce y sabe.



“Por honestidad presidencial no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque si yo digo ‘no es corrupto’, es posible de que como era costumbre las funciones lo tomen como un dictamen”, anotó. Agregó que la palabra de un presidente hay que medirla. “no se la puede prostituir”.



Moreno añadió que la gente que lo conoce sabe que es leal hasta la muerte. “Pero no con los corruptos, no la lealtad de la mafia, no”.



En esa línea pidió a los militantes apoyar la decisión de una lucha frontal contra la corrupción y aseguró que la verdadera revolución es la de la ética.



El primer mandatario criticó la reacción de cierto sector del oficialismo por haber emitido su opinión respecto a la mesa servida y que –de haber estado equivocado- merecía una respuesta mesurada de compañeros.



“He criticado únicamente que el manejo económico no ha sido el mejor, entiendo yo la desesperación por servir a un pueblo necesitado, pero por favor que se diga la verdad, es lo único que reclamé”, aseguró.

Moreno recibió también un manifiesto del bloque oficialista para ratificar su compromiso para profundizar el plan de campaña de Alianza País. El documento le fue entregado por el presidente de la Asamblea, José Serrano.