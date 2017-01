Lenín Moreno y Jorge Glas participaron de un encuentro con los militantes de Alianza País

La tarde de este 10 de enero de 2016, el binomio de Alianza País conformado por Lenín Moreno y Jorge Glas se reunió con sus simpatizantes en el recinto ferial de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente de Ecuador.

Según la Dirección Provincial de Alianza País, 8 000 personas se concentraron para apoyar a los candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia y Asamblea Nacional. Los simpatizantes llevaron banderas y camisetas del movimiento. Además de globos y rosas de varios colores.



El discurso del candidato a la presidencia estuvo animado por canciones para cada tema. Al referirse al apoyo que brindará a los adultos mayores, en el caso de que gane las elecciones, él entonó el tema del cantante Piero ‘Viejo, mi querido viejo’ y ‘Cantares’, de Joan Manuel Serrat.



Moreno señaló que una de sus propuestas de trabajo será luchar por la igualdad y el respeto al adulto mayor. El candidato les aseguró que contarán con un seguro para que tengan una vejez digna. Además el candidato pidió a los militantes votar masivamente por el movimiento. “Debemos ganar con contundencia para que no quede duda que el pueblo es el que manda”.



Los militantes del movimiento también intervinieron en una ronda de preguntas al candidato. Graciela Torres, presidenta de la Casa de la Cultura núcleo Santo Domingo, comentó que la situación de los artistas era difícil en la provincia porque no había un teatro y la Ley de Cultura no se respetaba. El candidato les prometió la construcción de un teatro y además que los artistas cuenten con la afiliación al seguro del IESS.



La tsáchila Martha Aguavil pidió que no se olviden de las nacionalidades indígenas, que han sido las más olvidadas. Moreno señaló que se impulsará el agro a través de una universidad, vías rurales, caminos vecinales y capacitación constante al productor.

La artesana Otilia Andrade preguntó que políticas beneficiarían a su gremio si Moreno llegara a la presidencia. “El primer artesano fue Dios por eso hay que respetar ese oficio precioso porque ayudan a mantener las tradiciones… Se puede trabajar en hacer un turismo artesanal en el que el visitante conozca cómo se elaboran los productos”.