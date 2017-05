Lenín Moreno dice que habrá ‘respeto e independencia’ de funciones del Estado

El presidente electo Lenín Moreno se reunió con autoridades de control la mañana de este miércoles 3 de mayo del 2017. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga; el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo; el presidente de la Función de Transparencia, Christian Cruz; el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Baca Mancheno, estuvieron entre las autoridades presentes.



“La relación con las autoridades de control va a continuar siendo no únicamente de carácter profesional sino fundamentalmente de amistad. Quiero que sepan que va a existir por parte del Ejecutivo el compromiso de respeto e independencia de las funciones”, dijo Moreno a las autoridades de control, entre las cuales también se encontraban el reelecto contralor, Carlos Pólit, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh



En el encuentro, Moreno pidió un trabajo coordinado para alcanzar objetivos en común como la transparencia y la “lucha tenaz, fuerte” contra la corrupción. Esto sin que se convierta en persecución, sino en el cumplimiento objetivo de la norma pública, dijo.



En ese contexto, Moreno planteó la necesidad de entregar recursos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que pueda ampliar su espacio y cumplir con su función.



Según Moreno, es importante que este organismo genere espacios de acuerdos mínimos para poder cumplir con un proyecto de diálogo, que permita entenderse y decodificar lo que la ciudadanía quiere, en defensa del Estado.



También hizo un llamado a trabajar en la administración de la justicia para una lucha en contra de la impunidad. Pidió informes sobre casi el avance en la resolución de dos millones de juicios acumulados de “ese pasado que no queremos que regrese”.



Además, dijo que era importante construir un Estado más cercano a la ciudadanía y que garantice el derecho al planteamiento libre de sus iniciativas, un cambio cultural que haga a los ciudadanos no solo sujetos de derechos sino también de obligaciones y que asuman una corresponsabilidad.



Moreno afirmó que su responsabilidad fundamental será defender los logros alcanzados en el Gobierno de Rafael Correa.