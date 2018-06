El presidente Moreno pide a su hermano que presente sus excusas al encargo de fiscal de Napo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, pidió este martes 26 de junio del 2018, a su hermano Guillermo Moreno que no acepte el nombramiento de Fiscal de Napo. Según el Mandatario, él no tuvo nada que ver con la designación y dijo que la misma se ha efectuado "por sus méritos propios y reconocida carrera de más de 18 años".

"Nunca he intervenido ni intervendría, en ningún proceso de nombramiento de autoridades que no correspondan al Gobierno Central", enfatizó el primer mandatario.



El encargo como fiscal Provincial de Napo a mi hermano Guillermo

Moreno Garcés responde a una decisión exclusiva del Consejo de la

Judicatura, señaló Moreno.



“Por sus méritos propios y reconocida carrera de más de 18 años, mi hermano Guillermo ya desempeñó antes ese cargo. Sin embargo, él ha dejado claro en sus declaraciones que, si esto significa un problema para el país, daría un paso al costado”.



“Por eso, le he solicitado que presente sus excusas a este encargo transitorio, pero que –si así lo considera- participe en el concurso para nombramiento de fiscales que se llevará a cabo a futuro, como todo ecuatoriano que cumpla con los requisitos y condiciones necesarias”.



El nombramiento de 23 fiscales provinciales temporales por parte del Consejo de la Judicatura transitorio generó cuestionamientos.



La que más reacciones generó -por incurrir en un supuesto nepotismo- es la de Guillermo Moreno, en Napo. Según los registros de la Contraloría, el hermano del Presidente trabaja en la Fiscalía desde el 2002 y es fiscal de Napo desde el 2014.



También causó resistencia la designación de René Astudillo, en Guayas, quien es acusado por Jéssica Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Justicia, por haber supuestamente recibido USD 20 000 para liberar a un implicado en el asesinato del general Jorge Gabela. Él califica estas acusaciones como falsas y calumniosas.

Nunca he intervenido ni intervendría en ningún nombramiento de autoridades que no correspondan al Gobierno Central. pic.twitter.com/aVlCBRWtL9 — Lenín Moreno (@Lenin) 26 de junio de 2018



Otras críticas llegaron a los nombramientos de Gustavo Benítez, en Loja. Francisco Endara, sentenciado a 18 meses por el caso 30-S, recordó que él fue el fiscal que lo acusó por haber aplaudido durante la transmisión de la revuelta policial de septiembre del 2010. Asimismo, hay reparos al nombre de Fabián Salazar, en Sucumbíos. David Rosero, exintegrante del Cpccs, recordó que él llevó a cabo la investigación relacionada con el traspaso de la administración de los Fondos de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.



Este martes, Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura transitorio, defendió la designación de los 23 fiscales. “En los Considerando de la resolución 002A-2018 están las bases para el encargo temporal que hizo el Consejo de la Judicatura. Nosotros revisamos los resultados de las evaluaciones a fiscales de la categoría 3 y tras ello encargamos las fiscalías provinciales a los mejor puntuados”, señaló.



Merlo indicó en rueda de prensa que “los fiscales provinciales estaban en funciones prorrogadas desde el 28 de abril. Ese era un tema que como Pleno del Consejo de la Judicatura debíamos resolverlo inmediatamente. Para ser fiscal provincial, un funcionario tiene que estar en la categoría 3 de la carrera fiscal”.



“El doctor Guillermo Moreno está desde hace 25 años como fiscal. Son antecedentes legales que tenemos que respetar”, dijo.