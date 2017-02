Lenín Moreno: 'El asunto es entre usted y yo señor Guillermo Lasso'

"Si hubiera segunda vuelta, el asunto es entre usted y yo señor Guillermo Lasso". Este fue el discurso inicial del candidato presidencial de Alianza País (AP), Lenín Moreno, durante su agradecimiento a sus electores en Durán (Guayas).

En una intervención de 20 minutos, en el Malecón de ese cantón, el postulante centró su discurso en los aspectos que diferencian al candidato de la 'revolución ciudadana' de su adversario de la alianza Creo-SUMA en la segunda vuelta electoral.



"Esto es entre una persona que causó el feriado bancario y una persona que tiene como emblema la misión Manuela Espejo", indicó.



Sobre el conteo de los votos para la dignidad de binomio presidencial, Moreno dijo que no puede anticipar si ganó o no en una sola vuelta. "No puedo decirlo, soy muy respetuoso pero si es que hay una segunda vuelta lo haré con el mismo amor, con la misma dedicación, abrazando a la gente, escuchándole...".



También se refirió sobre la propuesta del presidenciable Guillermo Lasso, quien lo invitó a debatir cada semana para que le responda al país sobre cómo vivió en Ginebra y las denuncias de supuesta corrupción en contra del postulante a la reelección a la Vicepresidencia, Jorge Glas.



"Es el que ha ganado las elecciones el que pone condiciones. Yo le he de avisar en su debido momento cuando vayamos a confrontar ideas, muy distinto a debatir porque debatir es grosero".



Moreno llegó a Guayaquil, pasadas las 13:00 y luego participó en una caravana motorizada por las principales calles de Durán para agradecer, dijo, el respaldo popular en las urnas en los comicios del 19 de febrero pasado.