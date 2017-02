Oficialista Moreno encabeza elección presidencial de Ecuador, según encuestadoras

El candidato oficialista de izquierda Lenín Moreno encabeza la elección presidencial celebrada este domingo 19 de febrero del 2017 en Ecuador según varias encuestas a boca de urna, que le dan entre 36% y 43% de la votación.

Para ganar en primera vuelta, Moreno requiere un 40% de los votos válidos y una diferencia de diez puntos sobre el segundo, que según los sondeos es el exbanquero opositor Guillermo Lasso, con entre 26% y 31%.



Según los resultados de la encuestadora Cedatos, Lenín Moreno alcanzó el 39,4%, mientras que Guillermo Lasso habría obtenido el 30,5%.



La empresa Market, en sus resultados, identificó que el oficialista alcanzó los 36.2% y el opositor un 26,1%.



Las estimaciones de la encuestadora Opinión Pública mostraron que Moreno cuenta con un 42,9% de los votos y Lasso 27,7%.



El candidato de la Alianza País, Lenín Moreno, al conocer los primeros resultados emitió su reacción, desde el Hotel Quito, donde estuvo acompañado por Rafael Correa.



Moreno dijo "siento alegría como no podía ser de otra manera. Lo importante es que se ha demostrado que haciendo campaña decente se pueden ganar las elecciones. Haciendo campaña honorable se puede ganar las elecciones hemos soportado una arremetida terrible que ni siquiera se justifica por el calor y la coyuntura de las elecciones".



A la par, Moreno agradeció el apoyo del electorado y expresó: "el honor y la decencia no se pierden nunca y lo hemos comprobado este momento. El pueblo ecuatoriano ha sido receptivo a este mensaje y lo único que le podemos decir es muchas gracias, gracias por ayudarnos a comprobar que de esta manera se puede ser victorioso. También para ratificar que esta revolución no la para nada, ni nadie. Esta revolución ya es una leyenda. Tenemos un líder nato de esta revolución en 10 años con identidad, transparencia e inteligencia. Gracias Mashi Rafael", expresó al referirse al mandatario saliente.



Moreno también se refirió a su contrincante, Guillermo Lasso, quien hasta el momento aparece como el segundo aspirante a la Presidencia de la República con más votos. "Se debe ganar con humildad y perder con dignidad. Eso esperamos del candidato perdedor. Siempre tendremos tendida la mano para los que estén dispuestos a encajar con las necesidades nacionales. Más tarde estaré pendiente de los resultados oficiales del CNE respetuosos como somos", finalizó.



Guillermo Lasso: 'Estamos en segunda vuelta'



A las 17:00 Guillermo Lasso anunció al país: "hay segunda vuelta" y enseguida dio sus "gracias al pueblo ecuatoriano".



Según el candidato presidencial de la alianza Creo-SUMA, "más del 60-62% ha dicho no al gobierno, esta es la hora de una amplia unidad de todos los candidatos de oposición" y por eso hizo un "cordial" llamado a Cynthia Viteri y el PSC, a Paco Moncayo y a la ID.



"Les quiero decir a los indígenas y al pueblo ecuatoriano que estamos aquí para luchar por las grandes mayorías y el pueblo ecuatoriano".



En los minutos previos a las 17:00 de este domingo 19 de febrero del 2017, había inquietud en el salón Fernandina en el Hotel Hilton Colón, en el norte de Guayaquil. En una suite del piso 10 estaba Lasso con su familia, los colaboradores y candidatos cercanos recibiendo los últimos reportes de las encuestas a boca de urna.



Cinco minutos antes se dijo que el jefe de Comunicación, Eduardo Bonilla, daría una rueda de prensa, pero en cuestión de minutos este Diario conocía que el presidenciable estaba por bajar.



Guillermo Lasso apareció con los brazos en altos. Y el salón estalló en gritos "Lasso presidente, Lasso presidente" y el auditorio aplaudía. Lo acompañaban Andrés Páez, su candidato a la vicepresidencia; Guillermo Celi, que encabeza la lista nacional a la Asamblea Nacional y Paúl Carrasco, director del movimiento Podemos.



En ese momento, Lasso anunció que estaba en segunda vuelta y no recordó al candidato del oficialista Lenín Moreno.



"El día de hoy será recordado por la historia como el día en que ganó la democracia ecuatoriana y se impuso la voluntad del pueblo ecuatoriano", dijo.



"Esto recién empieza, la campaña comienza mañana a las cinco de la mañana". En el auditorio, los gritos y los aplausos se desataron de la masa que vestía de blanco y que desde la mañana había confiado en llegar a la segunda vuelta.



Lasso añadió que van "a actuar con sentido de responsabilidad", por eso dijo que esperaría los resultados oficiales del CNE en horas más tarde y del centro de control de Creo, en donde participan 44 mil voluntarios. "Están trabajando para confirmar lo que ya sabemos, hay segunda vuelta electoral. En esta segunda vuelta electoral vamos a representarlos a ustedes, a la mayoría del pueblo ecuatoriano que votó contra la dictadura de un partido".



"Volveremos a presentarnos ante el pueblo una vez que el conteo oficial y el control electoral lo confirmen". Y alzó sus brazos en señal de triunfo. Y el salón aplaudía. "Lasso presidente, Lasso presidente", lo aclamaban.



Antes de retirarse pidió invocar a Dios para pedir su bendición y darle toda la convicción al pueblo ecuatoriano para salvar la economía del país. "Un abrazo de victoria, ya tenemos segunda vuelta electoral", reiteró.



La salida del salón fue atropellada, entre la seguridad y los simpatizantes. Le dijo a este Diario que tenía la convicción que Viteri y Paco anunciarán el respaldo a su favor para la segunda vuelta. La seguridad lo rodeó y entraron al ascensor para esperar en la suite del piso 10 los resultados oficiales.