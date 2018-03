Lenín Moreno sobre audio: ‘Quienes no estén en condiciones de cumplir un papel ejemplar, den un paso al costado’

El presidente Lenín Moreno en su informe de labores semanal 'El Presidente Informa' se refirió este lunes 5 de marzo del 2018 a la grabación de la conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit, prófugo de la Justicia.

“Lamentablemente, debo referirme al vergonzoso episodio de la difusión de una grabación entre algunas personas, que compromete las instituciones democráticas”, dijo Moreno, una semana después de que el audio fuese divulgado en rueda de prensa por el fiscal general, Carlos Baca Mancheno.



Según el fiscal, ese audio probaría un supuesto “acuerdo” entre Serrano y Pólit para “forjar documentos”, a partir de un supuesto informe de Contraloría a los gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), que lo involucraría por recursos asignados a la Comisión del 30-S que él presidió.



“Las autoridades, estamos llamadas a dar ejemplo. Estamos obligados a actuar con probidad, con transparencia, con oportunidad”, señaló Moreno, en su intervención de esta noche. “Quienes no estén en condiciones de cumplir ese papel ejemplar, den un paso al costado”, enfatizó.



“Como presidente del Movimiento País he solicitado que la Comisión de Ética (de Alianza País) analice esta situación, esta situación dada con las personas que son militantes”, dijo Moreno, dos horas después de que Serrano concurriera a la Comisión de Ética de su organización política, para que brinde explicaciones por su diálogo con Pólit.



“Estoy seguro de que la decencia recuperará el lugar que le corresponde, y que, en los próximos días seremos testigos de cambios, renunciando a posiciones personales”, expresó Moreno. “Solo así encontraremos salidas institucionales y fortaleceremos los mecanismos democráticos de resolución de las diferencias”.



“El país entero así lo exige. Nadie quiere despertar cada día con escándalos heredados, repito escándalos heredados, que afectan seriamente la imagen del país y nuestra paz personal”.



“A las autoridades del país les recuerdo que los canales de televisión no son ni tribunales, ni contralorías, peor fiscalías del Ecuador. Los temas de seguridad nacional no pueden tratarse a través de dimes y diretes, en corrillos o con trinos y mensajes en las redes sociales”.



“Como Jefe de Estado llamo a precautelar la integridad de las instituciones y la justa resolución de los conflictos en el marco de la ley y de la transparencia”, manifestó el Presidente.



Durante su presentación la noche de este lunes, Lenín Moreno también enfatizó: “No podemos permitir que estas noticias denigrantes sean el eje de nuestra deliberación como sociedad (...) Tenemos temas que le importan mucho más a la ciudadanía como la situación económica, el empleo, la seguridad, la salud, la educación, etc.”.



Moreno señaló que ha trabajado en los “ajustes finales” de su programa económico, con las distintas opiniones y recomendaciones que ha recibido su gobierno. Y aseguró que dicho plan buscará “la estabilidad fiscal y monetaria; la reactivación productiva, y la generación de empleo”.



Moreno sostuvo que presentará el programa económico al país a su regreso del cambio de mando en Chile (la asunción de Sebastián Piñera será el domingo 11 de marzo del 2018).



El Presidente también cuestionó el fallo judicial que sobreseyó a Polibio Córdova, representante de la firma encuestadora Cedatos.



“En días pasados, una jueza desconoció todas las pruebas de este caso, sugiriendo dejarlo en el olvido. Respetamos la independencia de la Función Judicial, pero no compartimos esa decisión y rechazamos el interés de generar, otra vez, un clima de incertidumbre”.



En el espacio 'El Presidente Informa', Moreno además se refirió a la visita del subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU., Thomas A. Shannon, a Quito; al programa Reverdecer Ecuador; a las concesiones mineras, al programa Casa para Todos; a lo ocurrido en el régimen de Rafael Correa con el Museo Nacional; a la estrategia Sé tú sin violencia, y al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.



A continuación, la transcripción textual de la intervención de Moreno este 5 de marzo del 2018:



"La semana pasada cumplimos una intensa agenda.

El martes, en la mañana, recibimos al secretario de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Thomas Shannon. Tratamos temas como la expansión de los lazos comerciales, el combate al crimen organizado internacional y al narcotráfico, el incremento del intercambio cultural y de la educación, entre otros temas.



El Secretario de Estado nos anunció la disposición de su gobierno para apoyar la renovación del Sistema General de Preferencias Arancelarias para Ecuador.



Ese mismo día, por la tarde, nos visitó el Presidente Ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento -CAF-, el señor Luis Carranza Ugarte.



Hemos solicitado que la CAF financie algunos de nuestros proyectos emblemáticos, como 'Casa para Todos', 'Agua Segura y Saneamiento', y la Universidad de Santo Domingo.



El jueves atendimos a medios internacionales. Tuve una muy grata entrevista con el conocido periodista Ignacio Ramonet, en la que tratamos temas de coyuntura nacional y analizamos los avances que el país esta viviendo en esta nueva etapa de diálogo, paz y esperanza.



El día viernes acompañamos a nuestra Polícia Nacional en la conmemoración de sus 80 años de profesionalización y 154 anos de vida. También se realizó la ceremonia de ascenso a generales, de la cuadragésimo novena promoción de oficiales de línea, y la graduación de 57 cadetes mujeres y 326 hombres, hoy ya, nuevos subtenientes de la Patria.



Una importante noticia para la historia del país: un trabajo coordinado entre nuestras instituciones de seguridad, que beneficia a todos los ecuatorianos, una muestra de que el diálogo es posible y necesario.



Programa económico



Por otra parte, estuvimos trabajando en los ajustes finales de nuestro programa económico. Nuevamente, agradezco a todos quienes nos han hecho llegar sus opiniones y recomendaciones.

Tengan la seguridad que estamos buscando las mejores alternativas para el país, para la estabilidad fiscal y monetaria, la reactivación productiva, y la generación del empleo.



Pensamos siempre en el bien común y el bienestar de todos, especialmente, claro esta, de quienes mas lo necesitan.

Presentare al país el plan económico, a mi regreso del cambio de mando en Chile.



'ReverdecerEcuador'

​

Un hito importante de la semana fue el lanzamiento de nuestro programa 'Reverdecer Ecuador', un proyecto integral que cuenta con siete frentes de trabajo: conservación, bioeconomía, ciudades sostenibles, educación ambiental, manejo forestal, ordenamiento territorial, y forestación.



Concesiones mineras



Una muestra clara de nuestro compromiso inclaudicable con la protección ambiental, y de nuestro patrimonio natural, es la revisión de las concesiones mineras.



Fue mi compromiso que no se entreguen nuevas concesiones, más aún, pedí que se revisen las existentes.



Hay buenas noticias: mas de 2 000 concesiones mineras serán borradas del catastro minero, tal como ustedes lo pidieron en la consulta del 4 de febrero, ninguna concesión minera que afecte a las ciudades o a nuestras fuentes de agua.



'Casa para todos'



Seguimos avanzando con nuestro programa 'Casa para Todos'. La convocatoria que hice en enero al sector promotor inmobiliario y a los constructores privados, ya tiene los primeros resultados.



El martes recibimos 1 548 manifestaciones de interés para participar en el programa. Gracias constructores de mi Patria, gracias empresarios. Juntos vamos a ampliar el acceso a una vivienda adecuada y digna, para las personas mas pobres y vulnerables de nuestro país.



Mi esposa Rocío recorrió las instalaciones del Centro de Educación para Todos, en Guayaquil. Queremos conocer experiencias exitosas como esta, que beneficia a mas de 12 000 personas entre niños, jóvenes y adultos, de nueve comunidades de la parroquia Chongon.

Se trata de un trabajo coordinado con la comunidad y diferentes entidades publicas y privadas.



Paralelamente, Las Manuelas, nuestras queridas Manuelas visitaron hogares de personas con discapacidad y entregaron mas de 60 ayudas técnicas en parroquia.



Museo Nacional

​

Durante la administración anterior se realizó el evento internacional 'Habitat III', en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Insólitamente, levantaron el Museo Nacional (que antes fuera el Museo del Banco Central), encajonando las piezas patrimoniales -tanto arqueológicas como coloniales- y por cierto se dañó el piso. Como resultado, el país se quedó sin museo de su primera historia, por casi dos años.



Con una inversión de mas de USD 1 millón, el 18 de mayo -que es el Día Internacional de los Museos-, reabriremos este Museo Nacional integrado a las salas de música, etnografía y arte contemporáneo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.



Estamos estudiando también para que en un edificio patrimonial de Quito, instalemos la Biblioteca Nacional, que buena falta le hace al país, a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores.



Estrategia 'sé tú sin violencia'



En esta semana estaremos concentrados en la erradicación de la violencia de género y el empoderamiento de la mujer ecuatoriana. Las queremos libres, que se sientan seguras, autónomas, autónomas económicamente, pero —sobre todo— felices. Vamos a conformar una sociedad que defienda la vida, que destierre para siempre, comportamientos violentos y agresivos.



El 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, presentaremos la estrategia de erradicación definitiva de la violencia hacia la mujer, niñez y adolescencia, y la campana 'Sé tú sin violencia'.



Vamos a cambiar. Vamos a adoptar nuevas conductas para transformar las relaciones de poder, para generar espacios seguros para todas y todos. Vamos a empoderar económicamente a las mujeres. Vamos a fortalecer la atención especializada y la reparación integral a las victimas.



Lo hemos dicho con fuerza y decisión: Ni una menos. Es nuestro compromiso que, todas y todos, podamos vivir en una sociedad de paz, libre de violencia, y con igualdad de oportunidades.



Actos de corrupción

​

En la consulta popular ustedes se pronunciaron, de manera clara y contundente, a favor de la exigencia de mejorar nuestra democracia, de que se recupere la transparencia en las instituciones, de que rescatemos la ética en todos los ámbitos y espacios.



Lastimosamente, en estos días han ocurrido hechos que van precisamente, en dirección contraria, en dirección contraria a ese mandato popular.



La aparición de nuevos casos de corrupción, de glosas a diestra y siniestra. La decisión de una jueza en el proceso de una empresa encuestadora y la difusión de un audio que pone en entredicho a las autoridades de los poderes públicos.



Caso Cedatos

​

Tengo que referirme a un caso que, por su gravedad, es de ingrata recordación, pues se dio en medio de las elecciones presidenciales. Recordaran que —en la primera vuelta— una empresa encuestadora fue denunciada sobre la presunta adulteración de los datos para favorecer a un candidato.



En días pasados, una jueza desconoció todas las pruebas de este caso, sugiriendo dejarlo en el olvido. Respetamos la independencia de la Función Judicial, pero no compartimos esa decisión y rechazamos el interés de generar—otra vez— un clima de incertidumbre.



La justicia tiene que obrar con merito de las pruebas presentadas, sin presiones de ninguna naturaleza.



Cuando decimos que las instituciones deben ser independientes, no solo nos referimos a la típica presión que había del gobierno de turno, sino también a todos los poderes del país.



Respetamos la independencia de las funciones del Estado, pero jamas compartiremos resoluciones que desconocen, sin justificación alguna, los hechos.



Insistiré siempre: Ni persecución, ni encubrimiento, a nadie.

Difusión de audio



Lamentablemente, debo referirme también al vergonzoso episodio de la difusión de una grabación entre algunas personas, que compromete las instituciones democráticas.



Cuando las noticias de cada día tienen que ver con episodios de esta naturaleza, la democracia esta enferma.



Lo prometí en campaña y lo estoy haciendo. Es nuestra obligación dignificar la política. Es nuestro deber dotarle de ética.

Queremos dejar atrás momentos vergonzosos, que atentan contra la dignidad del país entero.



El pronunciamiento ciudadano en la consulta popular exige la superación de esta lamentable situación en la que mi gobierno recibió el país y sus instituciones ademas.



Nunca entendimos a la consulta como el fin, sino como un clarísimo comienzo. Como el inició de un esfuerzo conjunto de todos nosotros, de toda la sociedad, y de las funciones del Estado para recuperar la dignidad de nuestra democracia y de nuestra política.



La consulta nos exige consolidar un estado transparente, participativo y con integridad, integridad en sus autoridades. Las autoridades, estamos llamadas a dar ejemplo. Estamos obligados a actuar con probidad, con transparencia, con oportunidad.

Quienes no estén en condiciones de cumplir ese papel ejemplar den un paso al costado.



A las autoridades del país les recuerdo que los canales de television no son ni tribunales, ni contralorías, peor fiscalías del Ecuador.

Los temas de seguridad nacional no pueden tratarse a través de dimes y diretes, en corrillos o con trinos y mensajes en las redes sociales!



Como Jefe de Estado llamo a precautelar la integridad de las instituciones y la justa resolución de los conflictos en el marco de la ley y de la transparencia.



Estudiaremos con detenimiento las comparecencias que ocurrirán en estos días y que permitirán tener todos los elementos de juicio.

Como presidente del Movimiento País he solicitado que la Comisión de Ética analice esta situación, esta situación dada con las personas que son militantes.



Y otro tanto con el gabinete: siempre les he exigido que actuen con transparencia y con espiritu de servicio.



Estoy seguro de que la decencia recuperara el lugar que le corresponde, y que, en los próximos días seremos testigos de cambios, renunciando a posiciones personales. Solo encontraremos salidas institucionales y fortaleceremos los mecanismos democráticos de resolución de las diferencias.



El país entero así lo exige. Nadie quiere despertar cada día con escándalos heredados, repito escándalos heredados, que afectan seriamente la imagen del país y nuestra paz personal.



Consejo de participación ciudadana y control social, en transición

Quiero felicitar la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en transición. Sus siete integrantes son personas de trayectoria intachable. Ciudadanos honestos que nos permiten tener la certeza de que los mandatos populares se van a cumplir y que saben que no recibirán ninguna presión, que no sea la de su propia conciencia.



Tienen una importante responsabilidad en esta lucha contra la corrupción, contra la falta de ética en la política. Este Consejo debe ayudar a que la sociedad ecuatoriana recupere la confianza en sus instituciones, debe llenar de esperanza a la ciudadana.



El tiempo corre. Es necesario que se den los pasos con celeridad. Estaremos a la expectativa y siempre dispuestos a colaborar en todo lo que, desde nuestras competencias y en pleno respeto a las funciones del Estado, podamos contribuir para los grandes objetivos de esta transición.



Llamado a dignificar la política

​

Conciudadanos: No podemos permitir que la politiquería destruya nuestra democracia. Luchemos juntos, por dignificar la política. Todos, absolutamente todos tenemos responsabilidades. Las autoridades y la ciudadana debemos fortalecer la participación de la gente en todos los ámbitos de la gestión publica.



Necesitamos miles de ojos, millones de guardianes de la fe publica.

No podemos permitir que estas noticias denigrantes sean el eje de nuestra deliberación como sociedad.



Tenemos temas mucho mas importantes que atender. Tenemos temas que le importan mucho mas a la ciudadana como la situación económica, el empleo, la seguridad, la salud, la educación, etc.



Mensaje

​

Ecuatorianos y ecuatorianas: Cuando en una democracia se habla de la ternura, de la solidaridad, del amor, del respeto al otro, resulta ingenuo o intrascendente, es porque esa democracia esta afectada por profundos males.



El Gobierno Nacional seguirá construyendo equidad. Seguirá velando por los mas vulnerables. Seguiré hablando de ternura y priorizando la familia".