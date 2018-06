Gobierno y 114 empresas ecuatorianas firmaron acuerdos de inversión por USD 9 435 millones

LEA TAMBIÉN

El sector empresarial e industrial de las cuatro regiones del país se reunió este viernes, 15 de junio del 2018, en Guayaquil con el presidente Lenín Moreno. La cita selló convenios de inversión por USD 9 435 millones, cifra que fue calificada como histórica.

Los inversores representan a 114 empresas. Entre ellas 36 de alimentos y bebidas, 24 industrias, 25 inmobiliarias, 5 comerciales, 11 turísticas, 15 tecnológicas.



Varias de las empresas que asistieron fueron el Grupo La Favorita, Telefónica Movistar, Novopan, Papelesa, Fisa, Holcim, Cervecería Nacional, Banco Pichincha, Nirsa, General Motors, Industrial Pesquera.



También Agripac, Electrocables, Adelca, Telconet, Naportec, Claro, Danec, Lirid, Chaide y Chaide, Unilever, Endesa, Banco Pichincha y Café Acuña.



Entre los representantes del Gobierno estuvieron la vicepresidenta María Alejandra Vicuña y los ministros de Comercio Exterior, Pablo Campana; de Finanzas, Richard Martínez; y de Industrias, Eva García.

Presidente @Lenin Moreno participa en la firma de convenios para el fomento productivo, atracción de inversiones y generación de empleo, en el Hotel Sheraton de Guayaquil. #InversionesEcuador — Presidencia ECU (@Presidencia_Ec) 15 de junio de 2018



Campana, en su intervención, sustuvo que era hora de dejar ideologías y posturas por el progreso y desarrollo del país. Comentó que ese monto histórico traerá varios beneficios porque es inversión privada directa.



"Alguna vez hablamos de una Ley de repatriación de capitales, no fue necesario. Brindando confianza, seguridad jurídica, los capitales van a regresar, estamos hablando del retorno de capitales, alrededor de un 85% de los USD 9 435 millones en proyectos serán recursos que vienen del exterior".



Campana, señaló que ello, dinamizará la economía sosteniendo la dolarización. El impacto, dijo, será el generar USD 5 900 millones adicionales al PIB en los próximos cuatro años, permitiendo un crecimiento adicional del 1% anual del PIB y se abrirán más de 230 000 plazas de empleo.

El Presidente indicó que hay un deseo de encontrarse entre el Gobierno y el empresariado. "Ahora nos llevamos bien, pero nos vamos a llevar mejor".



Agradeció al sector empresarial por confiar en el país y les dijo que están caminando por el mismo camino aunque no piensen igual. Además, les reiteró que en ese marco hay la certeza de que no tienen un presidente empecinado en perpetuarse en el poder.



En el sector empresarial se mostraron optimistas. Catherina Costa, presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, refirió que su sector prevé invertir USD 1 500 millones en áreas como las bebidas, telecomunicaciones y alimentos.



Agregó que están a la espera de la aprobación de la Ley de Fomento Productivo que constituye "un cambio de timón".



"Esta es la respuesta del empresariado a la nueva visión, apostando a la confianza y seguridad jurídica".



Costa, en su intervención, rememoró que en el gobierno anterior se ahuyentó la inversión por los constantes cambios de reglas para el sector.



Iván Ontaneda, de Fedexport, añadió que su sector destinará USD 1 000 millones para las nuevas inversiones tradicionales y no tradicionales entre las que destacan el atún, camarón, cacao, entre otros. El monto se hará en tres años.



"Son créditos nuevos que se van a reinvertir en el país".

Uno de los que invertirá es el Grupo Quezada. Wilmer Quezada, su vicepresidente, indicó que planean destinar USD 6 millones en el primer año para ampliar nuevas líneas de ensamblaje y producción electrónica en el país. Actualmente ensamblan televisores y proyectan a enviar el producto a naciones como Colombia.



"Estamos revisando los beneficios que el Gobierno ha anunciado, una vez que se apruebe (...) hay beneficios como la eliminación del ISD a ciertos productos".