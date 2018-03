Presidente delegará funciones en el Comité de la Reconstrucción este 5 de marzo, según Vicuña

El Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva Económica, a cargo de los trabajos en Manabí y Esmeraldas, será reestructurado. Así lo dio a conocer este lunes 5 de marzo del 2018 la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña.

“El día de hoy el presidente de la República (Lenín Moreno) hará público el decreto de las delegaciones de funciones. No me quisiera adelantar en ello”, refirió en Guayaquil la segunda mandataria tras su intervención en la rendición de cuentas del Ministerio de Vivienda, que ella presidió el año anterior.



Ricardo Zambrano, secretario de Alianza País (AP), señaló días atrás a este Diario que “se está considerando” que sea nuevamente la Vicepresidencia la que presida dicho Comité. Vicuña respondió que prefería no adelantar detalles previo el anuncio del Jefe de Estado.



Sin embargo, resaltó que dicho ente ha logrado avances como la entrega de más de 16 000 incentivos de viviendas en esas dos provincias costeñas entre mayo y diciembre del año pasado.



“Son avances importantes, pero aún insuficientes, faltan todavía tareas pendientes en materia de reconstrucción sobre todo en el área productiva”.



Zambrano había dicho que tras la consulta popular y referendo se decidió reforzar al Comité. Este cargo estuvo presidido entre abril del 2016 hasta agosto del 2017 por el ex vicepresidente Jorge Glas, a quien Moreno le retiró ese encargo tras las denuncias sobre casos de corrupción en su contra.



“Se está considerando que quien presida el Comité de la Reconstrucción vuelva a ser un vicepresidente, en este caso María Alejandra Vicuña. Está en consideración, eso significa que ella habiendo sido ministra de la vivienda, pieza fundamental de las zonas afectadas, se empodere de esa labor”, explicó Zambrano.



Vicuña también habló sobre los audios en los que supuestamente hablan el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el ex contralor Carlos Pólit. Comentó que es en el ámbito de la justicia donde se deberá resolver aquellos a través de las investigaciones.



“Dependiendo de los resultados se tomarán las medidas permanentes”, dijo en referencia a Serrano ante la pregunta de medios sobre su continuidad en las filas del movimiento oficialista.