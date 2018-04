Lenín Moreno: Secuestradores tienen hasta las 10:50 del viernes 13 de abril del 2018 para presentar prueba de vida

LEA TAMBIÉN

Tras su llegada al aeropuerto de Tababela, el presidente Lenín Moreno dijo cerca de las 22:50 de este 12 de abril del 2018 que "basta ya" del manejo de los secuestradores del equipo periodístico de EL COMERCIO y les dio un plazo de 12 horas para que presenten una prueba de su existencia, de lo contrario irá "con toda la contundencia, sin contemplaciones", en contra de esos grupos del narcotráfico.

Ese plazo se completaría a las 10:50 del viernes 13 de abril del 2018. El ultimátum del Gobierno de Ecuador se produjo luego de la entrega de fotografías a las autoridades, que supuestamente tendrían relación con el secuestro. Moreno canceló su visita a Perú y su participación en la Cumbre de las Américas y retornó de Lima a Quito esta noche, junto con familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra, trabajadores de este Diario secuestrados el 26 de marzo del 2018 en Mataje, Esmeraldas, cuando efectuaban su trabajo periodístico en la frontera con Colombia.



Moreno señaló que por la tarde conversó con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien -según dijo- le ofreció todo el apoyo para actuar contra los perpetradores del secuestro. Por la noche, Santos se pronunció en Twitter: "Hablé con el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, y le reiteré que tiene y tendrá todo mi apoyo, el de nuestras Fuerzas Armadas y del pueblo colombiano".

Hablé con el presidente de Ecuador, @Lenin Moreno, y le reiteré que tiene y tendrá todo mi apoyo, el de nuestras Fuerzas Armadas y del pueblo colombiano. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 13 de abril de 2018



Antes del arribo de Moreno a Quito, el ministro del Interior, César Navas, anunció este jueves 12 de abril del 2018 que se realizaron análisis periciales a fotografías que llegaron la tarde de este jueves a la prensa de Colombia supuestamente relacionadas con los tres miembros del equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrado el 26 de marzo

“No hay confirmación al momento, se va a continuar con las pericias”, dijo Navas.



Por su parte el coronel Fausto Olivo, jefe de Medicina Legal, informó que a través de los análisis técnicos que se les practicaron a las fotografías, las prendas de vestir son coincidentes con dos de los secuestrados.



Sin embargo, señaló que aún no existe una confirmación sobre un presunto asesinato de los tres miembros de EL COMERCIO.

Las autoridades señalaron que continuarán con las pericias para determinar e informar si el grupo frente disidente de las FARC Oliver Sinisterra terminó con la vida de los tres secuestrados.





Transcripción de la rueda de prensa del ministro César Navas de este jueves 12 de abril del 2018



"Informo a nombre del Gobierno Nacional que el día de hoy (jueves) luego de recibir fotografías donde presuntamente aparecen los tres ciudadanos secuestrados por un grupo criminal colombiano, se ha procedido de inmediato a realizar las pericias correspondientes por parte de criminalística de la Policía Nacional a fin de establecer las conclusiones respectivas.



El Gobierno Nacional, el Presidente de la República, el Estado ecuatoriano en su conjunto ha realizado y realiza todas las acciones necesarias para la liberación y el retorno a nuestro país de Javier, Paúl y Efraín.



Para este fin hemos ido generando las condiciones operativas necesarias que nos permitan lograr su regreso al Ecuador".



Declaraciones del coronel Fausto Olivo, coordiador de criminalística del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses



"Hemos realizado experticia técnica sobre fotografías, lo que constituye lógicamente una limitante técnica, sin embargo podemos decir que por métodos científicos a través del análisis de las prendas estas son coincidentes con dos de las personas secuestradas y por medio de estudio biométrico del rostro esto nos da una alta probabilidad que sea coincidente con otro de ellos.



En cuanto a la escena del hecho se están realizando los análisis correspondientes a fin de determinar la veracidad de las imágenes, sin embargo existen probabilidades de la ocurrencia del hecho, lo que podríamos solamente confirmarlo contando con la escena, por lo que se continuará investigando".



Declaraciones de César Navas



"Por lo expuesto por el coronel Olivo no hay confirmación al momento, se van a continuar con las pericias y sin duda alguna todos estos consternados, hemos conversado con los familiares y hemos expresado toda la información técnica, nuestra solidaridad, lo que se ha venido realizando y lo que se va a realizar en las próximas horas.



Nuestro país sin duda alguna hoy enfrenta nuevos desafíos, se trata del crimen organizado transnacional, que opera desde el territorio colombiano y que pretende utilizar nuestro territorio de frontera para poder sostener la economía del narcotráfico.



No vamos a permitir que en nuestro país se enquisten estas economías criminales. No lo hemos permitido y no lo estamos permitiendo.



El país está unido y debe mantenerse unido, defendiendo la vida y la seguridad de todos nuestros conciudadanos.



Reitero continúan las pericias y se encuentran realizando los análisis.



Hemos tenido acercamientos con las autoridades colombianas quienes también han realizado un análisis y pericias a las fotografías y tampoco son concluyentes, esa información la hemos recibido por parte del ministerio de Defensa".