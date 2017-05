Lenín Moreno: 'Fortaleceremos la dolarización y no habrá una moneda paralela'

El flamante presidente de la República, Lenín Moreno, en su discurso de posesión que se realizó este miércoles 24 de mayo del 2017, realizó varios anuncios de la que será su política económica para sus cuatro años de Gobierno.

Moreno enfatizó que se fortalecerá la dolarización y que no existirá una moneda paralela. “Vamos a sostener la dolarización, Vamos a sostener la dolarización. Repito una vez más: Vamos a sostener la dolarización. Para ello impulsaremos todas las políticas y actividades que permitan sumar dólares a nuestro país. No tendremos una moneda paralela. No tendremos una moneda paralela”, añadió Moreno.



En lo demás, el Mandatario no se alejó del libreto que promovió en campaña. Así, el Jefe de Estado aseguró que buscarán mejorar las condiciones de plazos e intereses del financiamiento que se ha utilizado para el desarrollo del país. Lo que deja entrever que se buscará reestructurar la deuda pública.



En materia Fiscal, señaló que firmará un decreto Ejecutivo de austeridad en el Gobierno. “Todo gasto, toda inversión, pasará por un filtro objetivo de necesidades ciudadanas”, añadió.



En el ámbito productivo anunció la conformación de un Consejo Consultivo Productivo-Tributario para sentar las bases de un trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Vamos a respetar el acuerdo firmado con el sector productivo” y añadió que “Ecuador requiere multiplicar la productividad y el empleo”.



Las Alianzas Público Privadas no se darán sin la presencia de los empresarios. No actuarán en términos agropecuarios y de la pesca sin las personas vinculadas al sector. No se tratarán temas laborales sin la participación de los trabajadores y sus organizaciones, insistió.



Otro de sus planteamientos fue el impulso de las exportaciones con alto valor agregado. Si bien se debe seguir exportando los bienes primarios, que actualmente tienen amplia acogida, también se debe impulsar los envíos industrializados.



“Fortaleceremos y refrescaremos nuestra inserción estratégica al mundo. Aumentaremos la confianza. Tenemos los productos para ser exportadores de bienes y servicios de alta calidad”.



En materia de bloques regionales, señaló que se robustecerá la integración e impulsará los espacios de trabajo dentro de la CAN, Unasur y Celac.



Asimismo, en términos generales planteó que se avance con el cambio de matriz productiva. Para el 2021 se comprometió a entregar un país, en el ámbito interno y externo, con mejores resultados.