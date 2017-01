Moreno reactivará el turismo desde las embajadas del país en el mundo

Lenín Moreno, candidato de Alianza Pais (AP) a la Presidencia, aseguró este 16 de enero del 2017 en Guayaquil que en su Gobierno buscará reactivar al sector turístico desde las embajadas del país en el mundo.

El presidenciable refirió que buscará crear una alianza con ProEcuador. Así, explicó, en cada representación diplomática de Ecuador en el exterior habrá un promotor turístico que tendrá como misión impulsar la promoción del país. Esta declaración la hizo durante un encuentro con representantes del sector turismo agremiados en la Federación Nacional de Cámaras de turismo del Ecuador (Fenacaptur).



Moreno recordó que una mayor llegada de turistas extranjeros impulsará además la creación de nuevos empleos. En ese sentido recordó que con el Gobierno de la Revolución Ciudadana los empleos en ese sector se “han cuadriplicado”. El lunes, dijo, son casi 480 mil personas las que trabajan directa o indirectamente en alguna rama turística.



Sin embargo, Moreno cuestionó que no se haya desarrollado más el sector. “Francamente no entiendo por qué no se avanzó más, por qué no se hizo más, por qué no empezó antes y por qué no se continúa ahora”.

Comentó que la potencialidad del turismo se podría generar no menos de “70 mil u 80 mil” empleos cada año. “Nosotros debemos trabajar en seguridad para generar confianza, tenemos que trabajar en calidad para dar fidelidad, tenemos que trabajar para producir nuevos servicios y productos, hay que trabajar en conectividad”, añadió.



Holbach Muñetón, presidente de Fenacaptur, aseguró que este es el tercer encuentro que el gremio sostiene con un candidato presidencial. Antes conversaron con Guillermo Lasso y Cynthia Viteri.



El dirigente afirmó que entre las propuestas del sector consta la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) a los turistas y operadores turísticos. También el impulso de nuevas aerolínea de bajo costo al país. Según él, en los próximos cuatro años quien gane la Presidencia deberá fijarse como meta la llegada de 3,5 millones de turismos, hoy la cifra se ubica en 1,5 millones al año.