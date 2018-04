Lenin Moreno: 'Vivíamos una paz en la cual se permitía que la droga transite por nuestro territorio'

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, habló este miércoles 11 de abril sobre los hechos que enfrenta el país en la fronteracon Colombia. Lo hizo en la reunión que mantuvo con el Cuerpo Diplomático acreditado en el país. La cita fue en Carondelet y en su intervención habló sobre el momento que vive Ecuador.

Moreno se refirió a los problemas en la frontera. “El asunto es extremadamente delicado. Ustedes lo conocen. El hermano país de Colombia ha vivido un conflicto armado desde hace muchísimo rato, con muchísimas muertes, con extorsiones, con secuestros, con vandalaje, con narcoterrorismo, etc. que lastimosamente a mediados del período que he cumplido hasta el momento, se fue acercando hacia el Ecuador”, reconoció el Mandatario.



Y agregó: “de forma particular pienso que en el período anterior se practicó excesiva permisividad. Claro, vivíamos una paz, pero vivíamos una paz en la cual se permitía que la droga transite por nuestro territorio”, se cuestionó en su intervención.

Se refirió al secuestro de Paúl Riva, Javier Ortega y Efraín Segarra, de EL COMERCIO. “Estamos considerando los escenarios para que ellos vuelvan sanos y salvos, y también, estos seres se conduelan de sus familiares, de sus seres queridos, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo que los necesitan de vuelta y que los quieren vivos y que los quieren íntegros, física y espiritualmente”, puntualizó.



El Presidente pidió la colaboración de los países que tienen experiencia en este tipo de situaciones. “No es un problema de Ecuador, es un problema del mundo y por tanto debe resolverse en conjunto”, señaló.



Recalcó que se mantendrá la lucha en contra del tráfico de droga y señaló que hay 12 000 uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional custodiando las fronteras. “Si bien es cierto, esa droga no está destinada nuestros niños y jóvenes, sí está destinada a niños y jóvenes de otros países que tienen el derecho que nosotros, defendamos en la parte que nos corresponde, que no se les cercene su futuro”, dijo Moreno.