Lenín Moreno en discurso de posesión: 'No haré el enlace semanal'

El nuevo presidente del Ecuador, Lenín Moreno, afirmó durante su discurso de posesión en la Asamblea Nacional, que no realizará el enlace semanal que era un informe de labores que instauró Rafael Correa en su mandato.

El nuevo Jefe de Estado confirmó que en su Gobierno no mantendrá los Enlaces Ciudadanos que se convirtieron en una tradición de su predecesor. Se crearon hace más de diez años para rendir cuentas a la ciudadanía.



Añadió que buscará otra forma para cumplir con esa responsabilidad, que la ordena la Constitución vigente. Correa, durante los 10 años de su mandato, completó 523 sabatinas en distintos puntos del país.



El costo que ha generado el Estado, la producción y distribución de las cadenas semanales no ha sido revelado. Pero el propio Correa dijo en el Enlace 478, en junio del 2016, que “los enlaces, con transporte, con equipos, con pantalla, con todo, costaban unos 30 000 dólares”.



En mayo del 2016, luego del terremoto que azotó a Esmeraldas y Manabí, el expresidente decidió que los Enlaces ya no se realicen con fondos públicos. Desde ese momento -dijo- se realizarían con aportes de la militancia de Alianza País.



La última sabatina, que se realizó en el parque Samanes, de Guayaquil, confluyó con un festival artístico que se hizo en honor al expresidente Rafael Correa. Miles de seguidores llegaron desde distintos rincones del país.



En su intervención, Moreno también dijo que buscará una nueva relación con los medios de comunicación del país, después de años de confrontación que caracterizaron el gobierno de su predecesor, Rafael Correa.



"No puede haber diálogo sin libertad de expresión (...)", y ofreció una "relación fresca y dialogante" con los medios de comunicación. También instó a una "libertad de prensa" con altura y responsabilidad porque de hacerlo "encontrarán puerto seguro en el nuevo gobierno".



En su intervención, también habló del manejo que en su Presidencia se dará a la economía, política y a los temas sociales durante su mandato.