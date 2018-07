Lenín Moreno aclara conceptos sobre cambios que deberán tener libros sobre igualdad entre hombres y mujeres

LEA TAMBIÉN

A través del Decreto 460, emitido este jueves, 19 de julio del 2019, el presidente Lenín Moreno aclaró conceptos que generaron largos debates en redes sociales, la convocatoria a una marcha de Con Mis Hijos No Te Metas y la respuesta de activista pro derechos humanos.

Así, el Presidente ratificó la inclusión del concepto de equidad de género en las mallas curriculares de Ecuador con un ajuste en la disposición transitoria quinta, del Reglamento a la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El texto original, del 15 de mayo, decía que el Ministerio de Educación y Senescyt deben actualizar sus mallas y textos escolares y guías docentes, para que incluyan la transversalización del enfoque de género, nuevas masculinidades, mujeres en su diversidad, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y cambio de roles y eliminación de estereotipos de género, en 180 días.



Ahora en la disposición quinta se señala que dichos entes deben actualizar mallas y textos que incluyan la igualdad entre hombres y mujeres, en todas las esferas políticas, económicas y sociales; la construcción sociocultural sobre roles y valores asociados al comportamientos de los hombres libre de machismo o supremacía hacia las mujeres, la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; el desarrollo de conductas no discriminatorias, y la eliminación de toda forma de estereotipos, en 180 días.

Además se dice que el decreto sirve para que los conceptos sean debidamente aplicados y comprendidos, respetando el reconocimiento constitucional a la familia como núcleo de la sociedad y protegiendo el interés superior de niños y adolescentes.



En estos días han circulado en redes sociales textos, con la bandera de los Glbti, que supuestamente se iban a distribuir entre alumnos. El Ministerio de Educación desmintió todo oportunamente y recordó que están trabajando en esos materiales, con responsabilidad. Y que la terminología que usarán y usan ha sido y será aprobada por NN.UU. y sus agencias especializadas.



Este día, el ministro Fander Falconí escribió en su cuenta de Twitter que a su cartera se le encargó difundir contenidos de la Ley en las unidades educativas. Y reiteró que los textos aún no existen.

“La violencia, en especial contra la mujer y contra la niñez y la adolescencia, es un grave problema social que todos debemos erradicar y ante el cual no debe existir tolerancia alguna. Llamamos a construir una cultura de paz, de tolerancia y de respeto mutuo”.



Silvia Buendía, abogada y activista a favor de los derechos de las minorías sexuales, contestó varios tuits en contra en esta semana. Pero esta noche también se alegró por el nuevo decreto y escribió “Bueno, como que se quedaron sin motivos para marchar. Ahora la transitoria quinta del reglamento dice lo mismo pero en otras palabras. Un maldito genio Lenín Moreno”, pues el nuevo texto explica lo que en términos generales decía el inicial.



La abogada María Dolores Miño en estos días explicó, en sus redes sociales, que “la idea no es imponer un modelo único de lo que ser hombre y ser mujer y romper estereotipos ridículos como los hombres no lloran, los hombres no hacen tareas domésticas, los hombres no pueden cuidar a los niños”.