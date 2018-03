Lenín Moreno habla en Chile de corrupción en régimen de Rafael Correa

La noche del sábado, 10 de marzo del 2018, el presidente Lenín Moreno dijo que durante el anterior gobierno “en más de una ocasión escuchábamos que había corrupción”. Lo afirmó en una entrevista en CNN, en donde también se refirió a la confrontación con Rafael Correa.

Durante su visita a Chile, para asistir a la posesión de Sebastián Piñera, el Primer Mandatario ecuatoriano mantuvo un diálogo con la cadena de noticias internacional, en donde la periodista Mónica Rincón le preguntó sobre las denuncias de corrupción en el Ecuador.



En ese espacio Lenín Moreno respondió: “hay una culpa compartida. La culpa de no haber sido excesivamente acucioso en adentrarme en los temas económicos. Yo me preocupé únicamente del tema social (...) pensé que todos estaban caminando en el mismo sendero (...). En más de una ocasión nosotros escuchábamos que había corrupción. Pero, pensábamos que eran acusaciones infundadas, acusaciones falsas. Pero lo estaban haciendo 'bien', lo digo en el término de que lo articularon extraordinariamente 'bien'. Era una cosa sistemática en la cual sabían dónde había que poner y sabían qué hacer para evitar la justicia. Inclusive permitieron que la contratación pública sea completamente discrecional de los ministros y del Presidente de la República", afirmó.



Para Moreno, el exgobierno se pervirtió cuando Correa se “perpetuó en el poder”, en referencia a la enmienda a la Constitución para permitir la reelección indefinida. Él aseguró no estar de acuerdo con ese tipo de elecciones “porque restan la posibilidad de que jóvenes tengan también la posibilidad de servir al país”.



Al analizar la situación actual regional, el Primer Mandatario ecuatoriano consideró que “el socialismo del siglo XXI se prostituyó”, en relación a los casos de corrupción en la región como el de Odebrecht y Lava Jato.



‘Algunos presidentes no terminan de irse’



Durante la entrevista, la periodista Mónica Rincón comparó la confrontación entre Moreno con su antecesor Rafael Correa, con a la que también existe en Colombia entre el actual presidente Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Al respecto, el Jefe de Estado ecuatoriano manifestó: “el problema de algunos presidentes es que no terminan de irse” y contó que en una ocasión le habría dicho al expresidente: “sabes que yo pienso diferente que tú. No confronto. Pienso diferente con respecto a la empresa (...), respecto a lo que hay que hacer con el ser humano”.



Moreno afirma que, en ese entonces, creyó que el exmandatario se mostró respetuoso con sus palabras. Sin embargo, desde el primer día de su posesión, el pasado 24 de mayo del 2017, hubo “confrontación”.



Para Moreno la disputa con Correa “fue programada. Fue programado dejar al país en condiciones bastante malas para que el próximo gobierno fracase (…) y volver como el redentor. Pero, parece que las cosas no se dieron como estaban programadas”.



Pese a sus diferencias políticas con el expresidente y los comentarios de la oposición, Moreno se definió ideológicamente como “una persona de izquierda. Un socialista. Pero, un socialista que entiende que si es que se dialoga se puede llegar a buenos acuerdos”.



En la entrevista Moreno además contó que al asumir la Presidencia de Ecuador recibió un Estado "económicamente bastante mal, pero además con confrontaciones terribles. Hemos logrado que el país se pacifique", aseguró.