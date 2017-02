Lenín Moreno quiere conquistar el voto de los expresidenciables

El candidato del oficialismo Lenín Moreno dio una pista más de la ruta que seguirá en la segunda vuelta electoral. Tratará de aglutinar el porcentaje de votos que lograron Cynthia Viteri, Paco Moncayo e Iván Espinel, candidatos a la Presidencia que se quedaron en la primera vuelta.

Entre los tres candidatos está el 26.20% de los votos válidos que necesita Moreno para ganar en la votación del 2 de abril, cuando se mida al líder de la alianza Creo-Suma, Guillermo Lasso.



Ayer, 23 de febrero, en una entrevista con RTS en Guayaquil, no detalló cómo pretende conseguir el voto. El camino para convencer a los electores que sufragaron por otros candidatos no será sencillo si se toma en cuenta que la socialcristiana Cynthia Viteri ofreció públicamente su apoyo a Lasso. Mientras que Paco Moncayo, de Acuerdo Nacional por el Cambio, expresó que no apoyará al actual Gobierno.



Iván Espinel, de Compromiso Social, fue el único candidato que conversó con Moreno el pasado miércoles. En la cita evidenciaron puntos en los que están de acuerdo. Aunque todavía no existe un apoyo público de parte de Espinel a la carta política de la lista 35.



Alianza País busca ampliar el abanico de organizaciones sociales y políticas para formar una coalición que garantice la victoria en el balotaje. Moreno ofreció dar los nombres de los futuros aliados en las próximas horas.



Mientras el presidenciable busca apoyos y recorre provincias de Ecuador, el compañero de fórmula, Jorge Glas, regresó a sus funciones como Vicepresidente. Ayer, ya como autoridad del Estado, se dedicó a inaugurar obras en Manabí, provincia que apoyó mayoritariamente al binomio oficialista.



La jornada inició en Montecristi, donde inauguró la Unidad Educativa Kerly Solange Quijije y la vía Colisa-La Victoria-Montecristi.



Glas expresó que esta obra es “parte de su campaña por la reconstrucción de Manabí”. También advirtió que volverá a pedir licencia sin sueldo para la campaña electoral.



El Presidente Correa confía en un triunfo de los candidatos oficialistas. El lunes pasado señaló que apoyará la campaña de Moreno de la “mejor forma” que puede hacer: gobernando.



Hasta que termine su periodo presidencial, el 24 de mayo próximo, continuará en la inauguración de obras. Dijo que están dentro de la planificación.



El Presidente no descartó un triunfo de Guillermo Lasso y advirtió con la “muerte cruzada” en caso de que la oposición persiga a los exgobernantes. Sin embargo, para cumplir con esta advertencia, Alianza País tendrá que conseguir el apoyo de otras bancadas.



Para destituir del cargo a un Presidente se necesitan al menos 91 votos (las tres cuartas partes de la Asamblea). Los resultados preliminares dan a AP 74 curules, según los datos obtenidos hasta ayer.



Y la Ley también manda que se cumplan requisitos como que el Presidente se haya arrogado funciones o que se de una grave conmoción interna.



Ayer, simpatizantes del Gobierno, agrupados alrededor de la Red de Maestros, salieron a las calles de Quito.



La concentración comenzó en el parque El Arbolito y avanzaron hasta una institución financiera privada en la avenida Colón, en el norte.



Ahí gritaron en contra del candidato de la oposición y se unieron al pedido de transparencia electoral que el Régimen ha tratado de posicionar desde que se conocieron los resultados oficiales y la segunda vuelta electoral.