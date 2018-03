Lenín Moreno: ‘El país está a la expectativa que lo denunciado en las comparecencias se investigue’

El martes, 13 de marzo del 2018, el presidente Lenín Moreno se refirió a los últimos procesos que se han seguido en la Asamblea Nacional: la destitución de José Serrano de la Presidencia y la comparecencia del fiscal Carlos Baca Mancheno.

“Les recuerdo a las señoras y señores legisladores que el país está a la expectativa que los elementos denunciados en las comparecencias sigan el debido proceso e investigación para que estas situaciones se aclaren de manera total y definitiva. "¡Necesitamos recuperar la confianza en la moral y en la ética pública!”, manifestó el Mandatario.



El expresidente del Legislativo y el Fiscal fueron llamados al Pleno de la Asamblea por la develación que hizo Baca de la grabación de un audio entre Serrano y Carlos Pólit, excontralor prófugo de la Justicia.



En torno a la situación política, Moreno terminó su mensaje diciendo: “Sé que la Asamblea usará el dialogo para acordar, para seleccionar a sus mejores representantes en las distintas dignidades”.



Al mediodía del miércoles, los legisladores elegirán al sucesor de Serrano. Tres candidatos se conocieron hasta la tarde del 12 de marzo: Mae Montaño (Creo), Elizabeth Cabezas (AP) y René Yandún (BIN).



Además, durante su espacio informativo, el Jefe de Estado trató varios temas en su enlace, entre ellos la Alianza del Pacífico. Dijo que Chile y Perú invitaron al país a formar parte de la cumbre. “Se trata de una interesante iniciativa de integración regional, que vamos a analizar detenidamente. No olvidemos que nosotros somos observadores de ese proceso”, indicó.



Durante el programa televisivo, Moreno también se refirió a la situación económica del país, a una audiencia que tuvo con personas involucradas en el 30s, al plan Casa para Todos, entre otros.



A diferencia de otros lunes, el 12 de marzo el presidente Lenín Moreno no pudo emitir su programa El Gobierno Informa, a causa de un percance en su retorno desde Chile. El domingo en la tarde Moreno informó, a través de su cuenta de Twitter, sobre “una aparente falta de presión en los neumáticos del avión presidencial”. Por ello su aeronave tuvo que aterrizar en la ciudad chilena de Antofagasta. El Mandatario retornó el lunes en horas de la noche.

A continuación el pronunciamiento textual del presidente de la República Lenín Moreno del 13 de marzo del 2018



"Acciones desarrolladas de la semana pasada



La semana pasada recordamos las luchas de las mujeres por su derecho a la vida y a la igualdad. En ese marco, junto a mi esposa Rocío, el lunes, en el tradicional relevo de guardia nos acompañó un centenar de mujeres de diversos sectores, a quienes expresamos nuestra admiración por su lucha, solidaridad, valentía y amor.



Luego inauguramos la exposición “Humanas: Mujeres en el Arte Ecuatoriano”, que recoge la obra de 26 artistas plásticas que han enriquecido la cultura ecuatoriana. ¡Estamos orgullosos de estas creadoras!



Invito a todos que visiten la exposición que abarca los últimos cien años de nuestro arte plástico, en el Palacio de Gobierno.



Fue una semana para renovar compromisos por un Ecuador libre de violencia de género.



Campaña “Sé tú sin violencia”



Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, también junto a mi esposa Roció, lanzamos la campana “Sé tú sin violencia” para que todas las mujeres ecuatorianas vivan en espacios seguros. Que sean libres, autónomas económicamente, pero -sobre todo- felices.



Tenemos que cambiar en nuestro comportamiento. Que se destierre el abuso, el acoso, pero también los insultos, pues todo eso es violencia contra la mujer.



Mientras sea Presidente apoyare cada iniciativa que empodere a las mujeres y rompa con cualquier expresión o gesto machista, violento o discriminatorio.



Lucharemos, sin descanso, por la igualdad y la no violencia y esto debe ser un compromiso de todos.



¡Vamos a erradicar, de una vez, la violencia de nuestro país!

Situación económica



Ustedes saben que nuestra prioridad es la generación de empleo. ¡Tenemos buenas noticias!



Entre enero y febrero de este año se han registrado, óigame bien, 124 mil nuevos contratos. Repito, ¡124 mil nuevos contratos están registrados. Este registro tienen la obligación de hacerlo las empresas al Ministerio del Trabajo apenas contraten una persona.



Entonces no hay margen para equivocación: 124 mil contratos laborales en los dos primeros meses del año, especialmente en los sectores de pesca, acuacultura y construcción!



Esta es una señal contundente de la reactivación económica que vive, sin duda alguna, el país. ¡Hemos recuperado la confianza, y hemos puesto la economía en movimiento!



Recibí la grata visita de altos personeros del Banco Interamericano de Desarrollo: Rafael de la Cruz y James Scriven, quienes expresaron el interés del BID por promover inversiones para el Ecuador. Además, nos dieron una muy buena noticia para el país y es que se nos extendió la línea de crédito en USD 100 millones.



Designe como nueva ministra de Economía y Finanzas a la economista María Elsa Viteri, una mujer con experiencia, honesta. La conozco y estoy seguro que desempeñará una excelente labor al frente de esa Cartera de Estado.



Le instruí que continúe con el diálogo nacional, acogiendo el pedido de los sectores productivos de aplazar hasta fin de mes la presentación del plan económico.



Los empresarios e industriales han mostrado madurez, seriedad y patriotismo. ¡Gracias por ello!



Este aplazamiento es bueno porque analizaran en detalle, conjuntamente con el equipo de Gobierno, las propuestas de todos los sectores. Hemos tornado nota de las preocupaciones y planteamientos.



Quiero ser enfático en esto: como presidente de todos los ecuatorianos ¡la política económica del país la defino yo! Y ustedes saben, porque ya me conocen, que será siempre pensando en el bien común, en el bienestar de todos los trabajadores, para Toda una Vida.

Audiencia 30s

​

Algunos involucrados en el caso del 30 de septiembre pidieron ser recibidos en audiencia. Los escuche con atención, y traslade el tema a la Secretaria Jurídica de la Presidencia para el análisis e informe respectivos.



Educación Superior



¡Hay buenas noticias para los jóvenes! Estamos cumpliendo con lo ofrecido, generando mayores oportunidades para que estudien y se preparen ¡para alcanzar sus sueños!



¡Hemos aumentado la oferta de educación superior en un 40 por ciento!



Ahora el sistema de educación superior puede acoger, en este primer ciclo de 2018, a cerca de 130 mil estudiantes, entre instituciones públicas y privadas. Sin embargo, y pónganme atención muchachos: si no lograron cupo en esta vez, haremos nuevamente cursos de nivelación general totalmente gratuitos.



¡Que ningún joven se quede sin cumplir sus sueños!



“Mujer ejemplo de toda una vida”



Mi esposa Roció cumplió una intensa agenda. Además de coordinar y liderar los eventos relacionados con los derechos de la mujer, impulso una gran movilización, con nuestro gabinete ministerial y las brigadistas “Las Manuelas” para reconocer y celebrar a las mujeres más sabias y queridas: nuestras viejecitas.



Se realizaron más de 150 agasajos en todo el país. Cerca de 50 autoridades, entre ministros, secretarios de Estado, gerentes de empresas públicas y gobernadores, compartieron gratos momentos con todas estas mujeres.



Fue una muestra de agradecimiento a su legado y de nuestro compromiso porque estos de hoy, sean sus mejores años.

Visita oficial a Chile



El viernes por la noche viaje a Chile. En la mañana del sábado tuve el placer de develar el busto de Juan Montalvo, nuestro gran pensador, literato, filosofo y luchador por una sociedad critica, constructiva y libre de tiranos. Más tarde fui testigo de la firma del convenio entre la empresa Codelco de Chile y nuestra Empresa Nacional Minera (Enami EP). Vamos a continuar con el proyecto minero de Llurimagua. Eso sí, con absoluto respeto por la vida y el ambiente.



Posteriormente mantuve reuniones, tanto con mi querida amiga, la presidenta saliente Michelle Bachelet, como con el presidente electo Sebastián Piñera.



“Casa para Todos”

​

Ecuatorianos queridos, el plan “Toda una Vida” busca garantizar una vida digna a todos. Es por eso que seguimos impulsando la construcción de viviendas para quienes más las necesitan.



Esta semana, dentro de nuestra misión “Casa para Todos”, anunciaremos nuevos créditos desde la Corporación Financiera nacional (CFN) y el Banco del Pacifico. Se trata de “CFN construye” y “Mi Primera Casa Pacifico” que solo en este 2018 colocara más de USD 150 millones cada uno.



Con estas líneas de crédito se beneficiaran pequeños, medianos y grandes constructores, con tasas de interés y plazos preferenciales. Estamos seguros que esto impulsara la construcción, generara empleo y nos permitirá avanzar en esa necesaria y justa meta, ¡que todos tengamos una vivienda digna en Ecuador!



Es importante recalcar que este dinero está destinado a las casas gratuitas que se entregan a los más pobres y también para aquellos que pueden pagar alguna cantidad.

Alianza del Pacífico

​

Queridos compatriotas: este mensaje no se compartió ayer porque, como saben, tuve que quedarme en Antofagasta (Chile) debido a una falla en los neumáticos del avión presidencial. En este amable país hermano tuve la oportunidad de saludar a mi querida amiga Michelle Bachelet, quien dejo el gobierno. Sabemos que seguirá cosechando merecidos éxitos en su vida futura.



Con el presidente electo Sebastián Piñera, a quien conocí en su primera presidencia, nos comprometimos a mantener y profundizar los lazos de amistad y cooperación entre Chile y Ecuador. En ese sentido, me pidió que hiciéramos —lo más pronto posible— un gabinete binacional para trazar esas líneas de trabajo conjunto.



Por otra parte, tanto el presidente Piñera, como el presidente Pedro Pablo Kuczynski de Perú, fueron insistentes en invitar a Ecuador a ser parte de la Alianza del Pacifico. Se trata de una interesante iniciativa de integración regional, que vamos a analizar detenidamente. No olvidemos que nosotros somos observadores de ese proceso.

Destitución del Presidente de la Asamblea Nacional



Ecuatorianos, las dos últimas semanas fueron difíciles para nuestro país, después que el Fiscal General hiciera pública una grabación que involucro a importantes autoridades del Estado.



La Asamblea Nacional convoco y escucho, tanto al Fiscal General, como al Presidente de la Función Legislativa, y el viernes pasado, tomo una decisión difícil -entendemos-, pero necesaria.



Reconocemos que han actuado de manera ponderada, reflexiva, mostrando sensibilidad al reclamo de la ciudadanía, que se investiguen todos los actos que puedan afectar la institucionalidad democrática y la ética pública.



Sin duda, este fue un paso más para fortalecer las instituciones del Estado y la democracia, y lo debemos respetar.



Como presidente del Movimiento Alianza País he recogido las propuestas de sus miembros y apoyo la decisión del bloque de tener un representante en la Presidencia de la Asamblea, por ser la bancada más votada y mayoritaria. Agradezco la opinión de varios legisladores de otras bancadas de la Asamblea, que han reconocido la legitimidad y la pertinencia que la presidencia sea ocupada por un miembro de Alianza Pals.



Como presidente de ese Movimiento, felicito a los compañeros porque es la primera vez en su historia partidista que los legisladores acuerdan una terna y apoyan un nombre para presidir la Función Legislativa.



Por otro lado, les recuerdo a las señoras y señores legisladores que el país está a la expectativa que los elementos denunciados en las comparecencias sigan el debido proceso e investigación para que estas situaciones se aclaren de manera total y definitiva. ¡Necesitamos recuperar la confianza en la moral y en la ética pública!



Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en transición

El Consejo de Participación Ciudadana se posesiono, nombro sus autoridades y acordó las primeras resoluciones.



Su funcionamiento es un paso importante para la reinstitucionalización democrática de nuestra nación.



A nombre del país, les deseo muchos éxitos en su labor que esta será -estamos seguros- recta, honesta, justa y transparente.