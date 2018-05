Lenín Moreno: ‘Por lo menos no pueden decir que ha sido un año aburrido’

LEA TAMBIÉN

“A los políticos y a los pañales hay que cambiarlos con frecuencia y por la misma razón”, esa fue la frase con la que el presidente Lenín Moreno inició su informe a la Nación, de su primer año de Gobierno, este jueves 24 de mayo del 2018.

El Mandatario dijo que va a hablar del futuro y pidió que nunca se pierda la sensibilidad ante la corrupción y que no seamos tolerantes con la indecencia. “Hemos empezado bien. Por lo menos no pueden decir que ha sido un año aburrido”, mencionó. Añadió que ese buen empiezo se debe a que todo el país está junto.



“Vengo a hablarles con la única manera que sé, con la verdad”, continuó. Indicó que desde hace un año han descubierto -todos los días- que la mesa estaba vacía. “Se lo llevaron todo y hago esfuerzo para pensar que no lo hicieron a propósito”, dijo y aseguró que encontraron cifras y encuestas maquilladas y manejadas por tecnócratas.



Explicó que las instituciones que debían controlar esto estaban desmembradas y parecía que todos tenían una sola cabeza. También mencionó que cuando él volvió al país -luego de su misión en la ONU- se encontró un país distanciado por la política pero aseguró que esa realidad -en su Gobierno- no va más. “Alianza País también fue responsable de exacerbar la disputa y que no dominen las argumentos, por eso llamé al diálogo”.



El Presidente considera que esta iniciativa ayudó a definir acuerdos y proyectos. Explicó que es importante escuchar al otro y calificó de agradable y gentil al excandidato presidencial Guillermo Lasso (Creo), que lo invitó a que dialoguen. “Lo hemos hecho abundantemente”.

El presidente Lenín Moreno ingresó al Pleno de la Asamblea Nacional, para dar su Informe a la Nación. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO

Pidió a sus ministros que sigan con el diálogo, porque este no es un sitio al que se llega sino es un camino que se transita diariamente y es su obligación dialogar con todos los ecuatorianos y con todos los sectores. “Sabemos ya que somos un Gobierno de todos”, aseguró y explicó que esto se logró porque han escuchado a todos, sin excepción.



“No quiero ser el mejor Presidente de la historia, no me interesa. Lo que quiero es que nuestras instituciones sean las mejores de la historia, que funcionen libres, autónomas y sin injerencia de nadie. Quiero que el presente sea el mejor momento de nuestra historia”.



Argumentó que su primer año ha sido para poner la casa en orden, para que todos puedan vivir en un lugar de paz, que ha sido una limpieza democrática seria y para eso se recurrió a la consulta popular, para que la limpieza se haga entre todos. Agradeció a la ciudadanía por el respaldo y apoyo en ese proceso. “Siempre acudiremos a ustedes, cuantas veces sea necesario devolveremos la mandante el poder que le corresponde, el poder de decidir”.



Sobre los programas sociales que impulsó su Gobierno en este lapso, empezó por recordar el Todos ABC, para buscar que los adultos que no tuvieron la oportunidad de terminar el bachillerato puedan lograrlo. En marzo pasado se graduaron los primero 18 000 beneficiarios.

Se crearon institutos superiores técnicos y tecnológicos y actualmente 6 000 jóvenes tienen mejores oportunidades de formación. Y se planifica la apertura de 40 más, para que sean 36 000 los beneficiarios.



Además, se plantea la ampliación de 150 000 nuevos cupos universitarios, “la cantidad de bachilleres que no podían obtener cupo era alarmante”.

A los que critican por el avance del proyecto Casas para Todos, les pidió recordar que durante el Gobierno anterior se entregaron 8 000 viviendas anuales y su administración ha otorgado 20 000, sin cumplir aún con el objetivo planteado en la campaña electoral: 325 000 viviendas en los cuatro años de gestión.



En temas de seguridad, el Primer Mandatario envió un saludo a los familiares del equipo periodístico de EL COMERCIO, que fallecieron en la frontera norte, en manos de las disidencias de las FARC. Además, aseguró que seguirán haciendo todos los esfuerzos para retornar con vida a los otros dos ciudadanos que fueron secuestrados.



Sobre la corrupción, dijo que tal vez tienen una estrategia equivocada, porque están pidiendo a los exfuncionarios corruptos que devuelvan los recursos o, en todo caso, que digan dónde está ese dinero.



“Me indigna, me indigna el caso más escandaloso de corrupción que es la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, cinco veces y no cumplieron con la repotenciación”.



“Hoy tenemos que sacar dinero de donde no hay para que nuestros hermanos vivan con dignidad y por eso estamos trabajado para traer de vuelta los dineros obtenidos con la construcción”, dijo y añadió que se ha avanzado en conocer la ruta de ese dinero. Agradeció a las funciones del Estado que están cumpliendo con sus tareas con el objetivo de hacer de Ecuador un país transparencia.





