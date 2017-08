El Cambio de Guardia convocó a los seguidores del presidente Moreno

"Lenín es pueblo, el pueblo con Lenín". Los gritos de respaldo al presidente Lenín Moreno se reprodujeron este 7 de agosto del 2017. Militantes de Alianza País, Centro Democrático, Compromiso Social y varios colectivos de la Revolución Ciudadana, así como movimientos sociales, llegaron a la Plaza Grande para acompañar al Primer Mandatario en el Cambio de Guardia.

Llegaron de varias provincias: Guayas, Chimborazo, Tungurahua, Manabí, San Domingo, entre otras. En el balcón de Carondelet acompañaron a Moreno varios de sus ministros y autoridades locales.

Lenín Moreno presidió el Cambio de Guardia este lunes 7 de agosto del 2017. Foto: Cortesía Secom



María Fernanda Espinosa, de Relaciones Exteriores; Paúl Granda, de Transporte; Carlos De la Torre, de Finanzas; Irina Cabezas, del Plan Toda Una Vida; Carlos Perez, de Hidrocarburos; Andrés Mideros, de Senplades; Cesar Navas, del Interior; Miguel Carvajal, de Defensa; Eduardo Mangas, secretario General de la Presidencia; Ivan Espinel, del Mies; Pablo Campana, del Comex; Augusto Barrera, de la Senescyt; Fander Falconí, de Educación; Humberto Cholango, del Agua; Raul Ledesma, del Trabajo; Veronica Espinosa, de Salud; Raúl Pérez, de Cultura; Alexandra Ocles, de Riesgos; Rubén Flores, de Banecuador; entre otros.



También estuvieron Jimmy Jairala, prefecto de Guayas, Francisco Cevallos, gobernador de Guayas, Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, Bolívar Armijos, presidente del Consejo de Juntas Parroquiales, Mariano Zambrano, prefecto de Manabí, Mariano Curicama, prefecto Chimborazo, Marcos Troya, prefecto de Los Ríos.



La seguridad en los alrededores de la Plaza Grande y la Presidencia estuvo a cargo de la Policía. Alrededor de unos 50 antimotines están repartidos en el lugar.

Cientos de simpatizantes respaldaron a Lenín Moreno durante el Cambio de Guardia. Foto Cortesía Secom



Esto sucede mientras los legisladores del bloque oficialista se reúnen en la sede de Alianza País, al norte de la capital, para analizar la relación entre el presidente Moreno y su vicepresidente Jorge Glas, a quien retiró todas las funciones el pasado jueves, a través de un Decreto Ejecutivo.



"No me voy a amedrentar, no me amedrento, no me avergüenzo de lo que estoy haciendo", comentó este lunes Lenín Moreno con relación al combate a la corrupción que impulsa.