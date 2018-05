La entrega de las reformas que eliminan la Supercom se postergó

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno anunció que este viernes ,18 de mayo del 2018, enviaría a la Asamblea Nacional un paquete de reforma a la Ley de Comunicación, que incluyen en el cierra de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).

Sin embargo, las secretarías de Comunicación de la Asamblea y de la Presidencia indicaron que esta actividad se postergó para el lunes 21 de mayo. La Secom explicó que esto se debe a que Elizabeth Cabezas, titular del Legislativo, no se encuentra en Quito.



Los cambios a la Ley de Comunicación fueron anunciados el lunes pasado (14 de mayo), en la rendición de cuentas semanal del presidente Moreno. Se concretó tras las observaciones realizadas por representantes de los medios comunitarios y privados, la academia y la sociedad civil.



El jefe de Estado explicó que la libertad de expresión no debe ser controlada ni vigilada por instituciones estatales, sino protegida. Por esta razón no habrá un nuevo organismo que reemplace a la Supercom.

El proyecto busca reformar la legislación aprobada en 2013 por el anterior Gobierno.