Lenín Moreno ofrece apertura con la prensa y transparencia

El presidente Lenín Moreno calificó a su primer conversatorio con la prensa nacional como el inicio de una relación fluida, fresca y dialogante. Él espera mantener ese tono, en el marco de la tolerancia y el respeto mutuo.

Anunció que él y su Gabinete rendirán cuentas constantemente. Sus ministros y secretarios deberán agendar visitas a los medios para informar sobre su gestión, como una actividad que llamó “obligatoria”.



Cada lunes, a las 20:00, se emitirá un Informe a la Nación, de 10 a 15 minutos, en donde se recogerán sus principales actividades semanales.

Video: YouTube, cuenta Presidencia de la República del Ecuador ©SECOM

El trabajo de los ministros y del Presidente, en sus recorridos por el país, se difundirá en un programa que podría emitirse los sábados. Se hará énfasis en rasgos culturales, étnicas, naturales de cada sitio visitado, para atraer al turismo.



El Mandatario hizo los anuncios este lunes, 29 de mayo del 2017, en una reunión con periodistas y jefes de redacción invitados a Carondelet. Aprovechó para pedirles hicieran una propuesta consensuada de reforma a la Ley de Comunicación, que él enviará a la Asamblea, si lo amerita.



Uno de los temas que consta en la normativa es la función de la Supercom. Como lo había anunciado, poco después de conocer su triunfo en las urnas, Moreno plantea que esta entidad debe tener un carácter orientador , de promoción de derechos y no sancionador.



El Presidente planea vigilar los procesos en marcha con respecto de la asignación de frecuencias, que, según dijo, se hará con transparencia.



Frente anticorrupción



El Mandatario también invitó públicamente a 13 personas a formar parte de un Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Sin embargo, cuatro de ellas, consultadas por este Diario, informaron que aún no recibieron una convocatoria formal al respecto.



En el grupo están Monseñor Fausto Trávez, expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana; Julio César Trujillo, integrante de la Comisión Cívica Anticorrupción; Fabián Corral, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua.



Corral dijo que se había enterado por los medios, pero que si le llega una invitación lo agradecerá. Sin entrar en detalles, agregó que “hay razones importantes para declinarla”.



Trujillo esperará la invitación formal y lo discutirá con la Comisión a la que pertenece, la próxima semana.



También está en la lista la canciller María Fernanda Espinosa; el secretario de Planificación, Andrés Mideros; el embajador en Estados Unidos, Francisco Borja ; y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado.



En el organismo hay otras figuras que han colaborado con el oficialismo: Larisa Marangoni, quien trabajó en el Ministerio de Cultura; el periodista de TC, Carlos Rabascall, y el abogado articulista de El Telégrafo, Xavier Zavala Egas.



Marangoni indicó que, aunque no ha recibido la invitación, estaría dispuesta a apoyar la iniciativa y que sería un orgullo. Zavala Egas concordó en participar, si es convocado porque “la lucha contra la corrupción es una lucha de todos, es una obligación ciudadana”.



Rabascall señaló que no podía decidir si aceptaba sin saber detalles sobre el cambio de acción. Pero dijo que la corrupción es un tema delicado y requiere de una estructura para analizar cada caso. “Al no ser jueces y no administrar justicia no podemos decir tal persona es corrupta o no”.



Otros invitados al ente que recibirá denuncias de corrupción, fueron Pablo Vanegas, Tatiana Hidrovo y Pablo Dávila. Moreno le pidió todos los convocados que acepten democráticamente su invitación para que el Frente “empiece a funcionar inmediatamente”.



Sin embargo, no detalló cómo funcionará, sus competencias y atribuciones, ni dónde operaría el Frente. Tampoco si será un trabajo remunerado o ad honorem, para quienes no son parte del Estado.



Con respecto de la transparencia, el Mandatario adelantó que se reunirá en los próximos días con los presidentes de las funciones Legislativa, Electoral, Judicial y de Transparencia, para “recordarles que deben cumplir con la Constitución”. También les ofrecerá la colaboración del Ejecutivo en todo lo necesario, dentro de sus competencias. Pero subrayó que debe hacer completa independencia entre cada poder del Estado.



Asimismo, recordó que solicitó la lista de los funcionarios involucrados en el caso Odebretch. Esto en el marco de su ofrecimiento el día de su posesión de combatir la corrupción. Exigirá prolijidad con el caso y que toda la documentación llegue a las autoridades de control, incluyéndolo a él.



Moreno presidió el cambio de guardia

​

Ceremonia. El presidente Lenín Moreno dirigió el primer Cambio de Guardia de los Granaderos de Tarqui. Desde el balcón de Palacio de Carondelet observó el acto, en compañía de su esposa Rocío González, el vicepresidente Jorge Glas y otros funcionarios. Antes de la ceremonia de relevo, hubo roces entre partidarios del Régimen y un grupo de jubilados que, con carteles en mano, pidieron cambios en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El incidente no prosperó. En otro punto de la Plaza Grande se colocó Luis Eduardo Piña, padre de David Piña, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por femicidio. Él pidió analizar el caso.



Assange acusa a Moreno de calumniarlo



Petición. Según el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, publicar pruebas de corrupción no es hackear. Dijo que es periodista y editor. Esto como respuesta al presidente Lenín Moreno, quien dijo que su asilo se mantendrá pero con la petición de que “no intervenga en la política ecuatoriana ni de países amigos”. Fue cuando el Mandatario agregó que “es un hacker, personalmente lo rechazo, pero respeto la condición en la que está y le pido que él también lo respete”. Assange respondió en Twitter “¿quién está mal aconsejando a Lenín? Diciendo que no tengo permitido hablar sobre la política de ningún país y después calumniándome como hacker?”.



Amnistía se podría aplicar en 31 casos



Diálogo. Paola Pabón, secretaria de la Política, señaló que de los 114 casos que presentaron las organizaciones indígenas como perseguidos políticos, hay 56 que no tienen causas judiciales pendientes y que, de los demás, solo 31 podrían recibir amnistía. De ellos, dos están procesados por incitación a la discordia y 29 por paralización de servicios públicos. Precisamente hoy está previsto que una delegación de indígenas amazónicos llegue a Quito. Saldrán a las 09:00 desde el parque El Arbolito hacia la Asamblea para solicitar el indulto o la amnistía para los procesados y sentenciados por defender derechos colectivos y territoriales en la Amazonía.