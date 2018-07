Lenín Moreno parte con agenda social y comercial hacia Europa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La agenda del presidente Lenín Moreno en Europa consta de 10 actividades oficiales y se desarrollará en dos países: Reino Unido y España.

Durante los encuentros, entrevistas y eventos, el Primer Mandatario tratará temas relacionados con el fortalecimiento de relaciones estratégicas, comerciales, económicas y atracción de inversiones, según el ministro de Comercio, Pablo Campana.



Este sábado, 21 de julio del 2018, el Presidente se desplazará hacia Europa. Saldrá de Quito desde el aeropuerto Mariscal Sucre a las 17:00 y llegará a Madrid a la mañana siguiente. Enseguida tomará un vuelo a Londres, a donde tiene previsto arribar pasado el mediodía del domingo 22 de julio. El resto del día no tiene previsto ningún evento público u oficial.



Entre lunes y martes, el Mandatario participará en actividades relacionadas con la Cumbre Global sobre Discapacidades. Dará una charla sobre las políticas públicas implementadas en Ecuador en materia de discapacidades, así como detalles del trabajo de las misiones Las Manuelas y Las Joaquinas.



También mantendrá una reunión con la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti, quien -al igual que Moreno- tiene una discapacidad física. Los mandatarios han adelantado planes de cooperación en la atención a este grupo humano en ambos países.



El miércoles 25 de julio, Moreno visitará la Universidad de Edimburgo (Escocia) y participará del Encuentro Empresarial de Inversión e Innovación en Tecnología Energética.



El objetivo de la cita será fortalecer los nexos entre Ecuador y Escocia. Campana explicó que “hay empresas europeas que quieren invertir en el sector energético en Ecuador” y que durante ambas visitas “se harán presentaciones” para fomentar la inversión extranjera.



Por esta razón, el Mandatario estará acompañado de Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos y encargado del área energética. En esta primera parte del periplo, también estarán Rocío González, su esposa y presidenta del Comité del Plan Toda Una Vida; Isabel Maldonado, secretaria del Toda Una Vida; Juan Carranza, subsecretario de la Secom; y, León Avilés, subsecretario de Asuntos Multilaterales.



La presencia de Moreno en el Reino Unido no podrá eludir el caso del fundador de WikiLeaks, el australiano Julián Assange, quien está refugiado en la Embajada ecuatoriana en Londres desde el 2012.



Aunque la Cancillería adelantó que Moreno no se reunirá con el ‘hacker’ y que tampoco se ha confirmado un encuentro del Presidente con mandatarios británicos, sí se ha informado que existen diálogos diplomáticos a “alto nivel” para buscar una solución.



Posteriormente, Moreno llegará a España, escoltado por un grupo de ministros, con los que buscará impulsar las relaciones a todos los niveles.



Se le sumarán en ese tramo del viaje, además de Pérez, los titulares de Exteriores, José Valencia; Interior, Mauro Toscanini, y Economía y Finanzas, Richard Martínez, todos designados en los últimos meses.



La Cancillería confirmó que Ecuador y España firmarán dos memorandos de entendimiento para la construcción de vivienda social y un convenio de cooperación policial para la seguridad y la lucha contra la delincuencia trasnacional.



Estos memorandos se suscribirán con los grupos empresariales españoles Neftan y Coniprom (Grupo Valienti). La sociedad Neftan se encargará de construir, con recursos propios, 40 000 viviendas dentro del proyecto gubernamental Casa para Todos. El monto inicial del proyecto sería de USD 500 millones.



El Grupo Valienti también está interesado en invertir en otras 40 000 soluciones habitacionales, un proyecto que requiere USD 1 000 millones de inversión.



Además, Moreno se reunirá con el rey de España, Felipe VI, y con el presidente español, Pedro Sánchez.



El encuentro entre Felipe VI y Moreno tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela, sede de la jefatura del Estado español, al igual que en el último viaje que el Mandatario ecuatoriano realizó a España el 18 de diciembre de 2017, informaron ayer fuentes de la Casa del Rey.



En aquella ocasión, los Reyes de España ofrecieron además un almuerzo a Moreno y a su esposa, Rocío González.



La visita del Mandatario ecuatoriano coincide con la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que estará en Madrid y también se reunirá con Sánchez y Felipe VI.



En contexto

Este será el octavo viaje internacional del presidente Lenín Moreno en lo que va del período. Además, será la segunda gira por Europa. Antes también visitó países de la región como Colombia, Perú, Costa Rica, Chile y fue a Estado Unidos a una cita de Naciones Unidas.