Moreno acepta la posibilidad de una segunda vuelta

El candidato presidencial Lenín Moreno dijo este lunes 20 de febrero del 2017 que según sus proyecciones, él tiene oportunidad de ganar en primera vuelta, pero "de no ser así, usted ya me ve de campaña". La declaración la hizo en una entrevista con el periodista Jorge Gestoso, en la cadena Telesur.

El postulante por Alianza País afirma que durmió tranquilo luego del festejo en la avenida De Los Shyris (Quito), en donde el oficialismo daba por sentado su triunfo en primera vuelta. En un análisis del proceso electoral, él mencionó que compitió con candidatos “valiosos": Paco Moncayo, Iván Espinel, Cynthia Viteri y Dalo Bucaram.



Luego se dirigió a Guillermo Lasso, su principal opositor y segundo hasta ahora en el conteo de votos: "ahora somos usted y yo, señor Lasso". Para Moreno, su misión es "derrotar a la candidatura que representa al pasado, lo más negativo de la historia del Ecuador", que a su criterio fue el feriado bancario.



También dijo que "hay gente experta en hacer campaña sucia" y habló de "dos personas contratadas" que lo han atacado permanentemente a él y a su familia, pero que prefería no caer en esas provocaciones.



Recordó las denuncias de corrupción en contra de su compañero de fórmula, Jorge Glas, y dijo que son falsas y vienen de quien recibió coimas. Para Moreno es lógico que se diga que Glas tomaba decisiones, porque debía hacerlo cuando era Ministro y ahora, que es Vicepresidente en funciones, agregó que quien lo acusa no ha probado que él haya recibido dinero. Repitió que si llega a Carondelet hará "una cirugía mayor" para erradicar la corrupción.



El Consejo Nacional Electoral se ha comportado bien, dijo el candidato, a pesar de "fallas normales en un proceso electoral". Luego, durante el diálogo que fue transmitido por la cadena de televisión, Moreno hizo una diferenciación entre el continuismo, que para él es hacer "tabla rasa de todo lo que se ha hecho mal" y continuidad, que es lo que él afirma promover.



Moreno agregó que no podía repetir "como marioneta" que va a crear un número de empleos en una cantidad de años, eliminando impuestos. Por eso, una de sus propuestas para generar plazas es construir 325 000 viviendas, que generaría 136 000 empleos, porque la construcción dinamiza la economía.



Con respecto de las papeletas para Asamblea Nacional y para la consulta popular sobre paraísos fiscales comentó:"ya ganamos". Aunque aceptó que en esta ocasión la mayoría en el Legislativo sería menor que en el periodo que está por terminar.



Se abrió a la posibilidad de que el oficialismo se acerque a distintos sectores en todos los ámbitos. "Me gusta escuchar, no creo tener verdad absoluta. (...) Cultivo la rosa blanca, amar al prójimo, independientemente de que quiera hacerle daño a ti y a tu familia".



Gestoso le preguntó sobre las críticas al manejo político y discursivo de Rafael Correa, el actual mandatario. Pero aclaró que su estilo es diferente al de Correa. Según Moreno, hace 10 años cuando el Presidente ganó las elecciones, hacía falta otro tipo de estilo, uno "que confronte", pero cree que ahora hay institucionalidad y el orgullo del Ecuador está elevado, por lo que es más importante el diálogo.



También afirmó que si él gana las elecciones, Correa "va a ser un amigo, mi buen amigo de siempre", pero que lo escuchará como a todos. Agregó que tiene entendido que él irá a Bélgica para estar más cerca de su familia, porque fue un sacrificio grande para su esposa e hijos la distancia en estos 10 años, tomando en cuenta el duro trabajo de un Presidente, con largas jornadas. Sin embargo, añadió que Correa "no tiene por qué desconectarse aunque viva allá" y seguramente estará pendiente de lo que pase en el país, como lo hacen los ecuatorianos que viven en el extranjero.



Él inició su día después de las elecciones "tendiendo la mano a todos, independientemente de que ganemos, para trabajar juntos". Moreno plantea tener entre 60 y 80 asesores sin sueldo que vengan de la oposición, de gremios, medios de comunicación... y dice que se reuniría con ellos, si gana la Presidencia, cada vez que deba tomar decisiones importantes para contar con su criterio. Aceptó que "el país está dividido" y que precisamente por eso su primer llamado es “compartamos el ejercicio del poder".



Con respecto del posible triunfo del Sí en la consulta popular que prohíbe a funcionarios públicos de elección popular o contratados de tener dinero en paraísos fiscales o empresas offshore, explicó que se les dará todas las facilidades y garantías para traer el dinero al Ecuador, para que sus fondos beneficien a la productividad de Ecuador y no de otros países.