Lenín Moremo: 'Habrá buenas noticias con respecto a lo que se considera juicios contra la libertad de expresión'

El presidente Lenin Moreno quiere comenzar una "nueva er"a con respecto a la libertad de expresión. Así lo dijo este jueves 25 de mayo del 2017 en su primer encuentro con la prensa internacional, en el marco de la entrega del bastón de mando en Cochasquí, al norte de Quito.

“Tengo un compromiso muy serio con la libertad de expresión, me gusta la libertad de expresión”, dijo el Primer Mandatario. Además, señaló que “en los días que vienen habrá buenas noticias con respecto a lo que se considera juicios contra la libertad de expresión, contra la libertad de manifestarse libremente. La idea es comenzar una nueva era, comenzar un nuevo trato”.



Moreno calificó a las críticas como una asesoría gratuita para los gobernantes, “eso generalmente no encontramos en el entorno”. También insistió en que es importante la participación de periodistas serios, “una cosa es justicia otra cosa es venganza”, recordó.



Además, volvió a reiterar que su Gobierno será de diálogo, como lo dijo en sus discursos del 24 de mayo. “Una mano amiga, franca, amistosa fraterna en función de los grandes objetivos nacionales”. Añadió que: “queremos oír las opiniones diversas también. Un mundo igual sería invivible, formas y comportamientos distintos”. Las opiniones diversas serán bienvenidas e incluidas, dijo.



Mientras decía esto el Primer Mandatario, en redes sociales la Confeniae informó este jueves de la detención de Shuar Alfonso Sanchin de la comunidad Nankints.

“Ultima hora, @PoliciaEcuador captura a comunero Shuar Alfonso Sanchim de #Nankints #SOSPuebloShuar Sin #AmnistíaPrimero no hay diálogo”, publicó en Twitter.

Horas más tarde, la Confeniae informó que el comunero shuar salió en libertad. A las 18:35 publicó en la misma red social “Comunero Shuar Alfonso detenido esta mañana sale en libertad y proceso queda sin efecto debido a que terminó tiempo de proceso investigativo”.