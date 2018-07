Lenín Moreno no se reunirá con Julian Assange durante su visita a Londres

LEA TAMBIÉN

El presidente ecuatoriano Lenín Moreno no se reunirá con Julian Assange, asilado desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, con ocasión de su visita a la capital británica, según indicó el jueves el canciller encargado Andrés Terán.

“No, no está previsto , dijo el diplomático al ser consultado por el canal Teleamazonas sobre si Moreno visitará la legación durante su gira por el Reino Unido y España del 21 al 27 de julio.



Assange, creador de WikiLeaks, está refugiado desde 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar entonces ser extraditado a Suecia, que lo reclamaba para enfrentar acusaciones por supuestos delitos sexuales que él niega.



El australiano teme ahora que, si deja la legación, pueda ser detenido y acabar extraditado a Estados Unidos por haber difundido miles de secretos oficiales de ese país a través de su portal.



Terán manifestó que existe “ un diálogo al más alto nivel con el Reino Unido sobre esta situación ” que calificó como heredada, en alusión al asilo concedido a Assange por el gobierno del exmandatario Rafael Correa (2007-2017) .



El caso se ha convertido en una “piedra en el zapato” para Ecuador, según Moreno.



El ministro señaló que “en este caso, el presidente Moreno no va a tener ningún tipo de acercamiento oficial con el gobierno británico porque la situación todavía no amerita".



“Estamos en un proceso de negociación y (...) hay etapas. La intervención o la participación del presidente de la república tendría que ser una última etapa” ,agregó.



Terán enfatizó que todavía están “en conversaciones” con Londres para solucionar el caso Assange, para quien la justicia británica mantiene una orden de prisión por violar condiciones de su fianza a raíz de la investigación a la que fuera sometido por parte de Suecia.



“Todas las soluciones se darán enmarcadas dentro del derecho internacional y de la ley ecuatoriana”, indicó el diplomático.



El gobierno de Moreno anunció el diciembre último que concedió la nacionalidad a Assange, lo que no ayudó a arreglar la situación del fundador de WikiLeaks.



“Fue una tentativa fallida que no dio resultado (...) y, todo lo contrario, lejos de solucionar el problema, se puso más dificultoso” , dijo el mandatario hace dos semanas a la prensa extranjera en Quito.

Moreno participará en la Cumbre Global sobre Discapacidades en Londres. También visitará Edimburgo, Irlanda del Norte y Madrid, donde se reunirá con el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez.