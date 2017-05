La Asamblea da por finalizados 12 tratados bilaterales de inversión

La denuncia de los 12 tratados de protección de inversión (TBIs) se aprobó este 3 de mayo del 2017 en el Pleno de la Asamblea Nacional. La mayoría oficialista se impuso, frente a las abstenciones de la oposición, para dar por finalizados los TBIs.

La asambleísta de Alianza País María Augusta Calle, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y ponente del informe, expuso los motivos por los cuales era necesario aplicar la medida y terminar estos instrumentos internacionales que vinculan al Ecuador con 12 países. Este número eran los pendientes, porque en total se han suscrito 30 tratados, pero poco a poco han sido denunciados.



El principal argumento de Calle es la inconstitucionalidad. Hay un mandato constitucional y también sentencias de la Corte Constitucional (CC), sostiene. Para el Gobierno, esos TBIs suponía ceder soberanía porque las controversias se resuelven en tribunales internacionales que, según la tesis oficialista, favorecen a los capitales privados.



Según Calle, todos los TBIs tienen una cláusula de supervivencia; es decir, aunque el Legislativo haya aprobado su denuncia, cuando se culmine el proceso legal, los tratados seguirán vigentes entre cinco y 20 años más.



Luis Fernando Torres, legislador por Cambio-PSC, aceptó que hay puntos de inconstitucionalidad en los TBIs, pero criticó la celeridad con la que Alianza País aprobó las denuncias, a solo dos semanas del cambio de Gobierno, cuando algunas sentencias de la CC han estado vigentes desde hace cuatro y siete años.



Recordó que entre los tratados denunciados están los de EEUU y Canadá, así como de España e Italia, precisamente en un momento en que el país necesita afianzar las relaciones comerciales con Norteamérica y la Unión Europea.



Además, Torres señaló que en ciertos casos, como el de EE.UU., el problema es solo con contados puntos. Aunque no se pueden denunciar los TBIs por partes, dijo que se debería dejar esa decisión al presidente entrante, Lenín Moreno, ya que habría que buscar nuevas negociaciones con los países involucrados.



Otros legisladores oficialistas como Rosana Alvarado, Ximena Ponce, Soledad Buendía, Virgilio Hernández y Diego Vintimilla defendieron la medida y los argumentos de Calle y de la Comisión.



Vintimilla incluso dijo que "no hay que fiarse del mañana", por lo que no había motivos para retrasar el debate y aprobación. Hernández agregó que es legítimo hacerlo ya que aún son legisladores y deben continuar con su labor. Y Ponce respaldó la propuesta de crear un centro de resolución de controversias de Unasur.



Calle presentó una serie de estadísticas sobre las consecuencias negativas de este tipo de instrumentos. Recordó que Ecuador está en el séptimo lugar de los países mas demandados con base en TBIs. Y descartó que haya una vinculación directa entre la inversión extranjera directa y los TBIs. Por ejemplo, dijo que en América Latina el Ecuador es el que más tratados ha firmado y solo recibe el 0,79% de la inversión que entra a la región.